Feminicidio de Karla Margarita: Vinculan a proceso a Eduardo ‘N’, conductor de DiDi Moto

Eduardo Isaac “N” fue detenido y vinculado a proceso, al ser señalado como presunto responsable del feminicidio de Karla Margarita.

El operador de DiDi Moto, Eduardo Isaac “N” fue vinculado a proceso por el cargo de feminicidio, en agravio de Karla Margarita, estudiante de medicina en la Universidad Cuauhtemoc, de 22 años, cuyo cuerpo fue localizado en un predio baldío, en Zapopan.

De acuerdo con la carpeta de investigación, la joven, originaria de Irapuato, en Guanajuato, solicitó la noche del 14 de septiembre un servicio de transporte a su domicilio en la zona de Nextipac. En el trayecto, el sujeto desvió la ruta hacia el Centro Universitario de Ciencias Biológico Agropecuarias (CUCBA) de la Universidad de Guadalajara, y en un punto solitario, presuntamente la agredió, y despojó de sus pertenencias. El señalado también habría quemado su motocicleta para encubrir su crimen.

El juez de control y oralidad con residencia en Puente Grande, Luis Alberto Castellanos determinó que Eduardo Issac “N” permanezca en prisión preventiva oficiosa durante dos años, y estableció tres meses para el cierre de la investigación complementaria, y que la Fiscalía de Jalisco adjunte pruebas de su presunta culpabilidad.

A dos días de la desaparición de Karla Margarita, el día 16 de septiembre pasado, se emprendió un operativo de búsqueda sobre el Antiguo camino a nextipac y la calle Miguel Hidalgo, en el poblado de Las Agujas, en Zapopan, donde se aseguró el cuerpo de la joven.

A la par, la Fiscalía de Jalisco contaba con elementos de prueba para considerar la responsabilidad del motociclista, y al día posterior, 17 de septiembre, le ejecutó una orden de aprehensión por el delito de feminicidio en el municipio de Tala, donde se ocultaba.

Fue remitido al complejo carcelario de Puente Grande, el juzgador lo imputó por el homicidio con agravantes de agresión de género; entonces su abogada solicitó extender el término legal para formular una adecuada defensa, y se verificó su audiencia este miércoles.

En la diligencia registrada en la sala número 4 de los juzgados de control y oralidad, estuvieron presentes los padres de la joven fallecida y del imputado.

El padre del detenido, Francisco Javier, participó como testigo, y declaró que su hijo lo contactó la noche del crimen, el 14 de septiembre, para explicarle que dos sujetos intentaron quitarle la motocicleta. Según dicho testimonio, el joven habría dicho a Karla que huyera, y le dejó a él sus pertenencias. Este testimonio fue declarado insubsistente por el juzgador.

Acusación contra Eduardo Isaac ‘N’ por el feminicidio de Karla Margarita

Por su parte, el abogado de los padres de Karla Margarita, Juan Gerardo de León Castro, declaró qué: “nosotros consideramos que hay elementos muy fuertes, la fiscalía, creemos que hizo un buen trabajo, y había elementos para que se lograra la formulación de imputación, y vinculación”.

Se comprobó que Eduardo Issac la agredió mediante ahorcamiento. El cuerpo de la joven presenta huellas de haber sido arrastrada, y también le ocasionó heridas con un objeto punzo cortante, además de lesiones en sus genitales, y dejó su cuerpo al descubierto.

Asimismo, mediante el análisis de cámaras de videovigilancia, se confirmó que la ruta de la motocicleta sufrió un desvío hacia la brecha donde posteriormente fue localizado el cuerpo de la joven.

Ahí se aseguró la moto, con huellas de calcinación y un cuchillo. De igual manera se comprobó que Eduardo vendió el teléfono de Karla Margarita al día siguiente, y éste fue detectado con el sistema de geolocalización.

Esta semana, la Secretaría de Transporte de Jalisco realizó operativos de apercibimiento a los prestadores del servicio de transporte de personas en motocicletas, que está prohibido en la entidad.

Solamente la empresa InDrive se comprometió a suspender la opción de ese servicio de traslados, pero las plataformas, Uber y Didi, siguen ofertando la opción de viajes en motocicleta.