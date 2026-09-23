¡Date un festín en un Pueblo Mágico! ¿Dónde y cuándo es el Festival del Mole, Pulque y Barbacoa 2026?

El Festival del Mole, Pulque y Barbacoa se realizará en Amelaco, municipio que fue nombrado Pueblo Mágico en 2018. (Fotografía. Shutterstock)

El pan de muerto puede esperar un poco, porque ahora se apetece más un guajolote bañado en un delicioso mole rojo o unos buenos tacos de barbacoa con tortilla azul, como los preparan en el pueblo. Si compartes el mismo antojo, será mejor que este fin de semana te lances a la segunda edición del Festival Nacional del Mole, Pulque y Barbacoa, en Querétaro.

El evento gastronómico tendrá como escenario el Pueblo Mágico de Amealco de Bonfil, donde se reunirán cocineros tradicionales, productores y artesanos de la región. La experiencia también incluirá actividades culturales para quienes quieran aprovechar los días de asueto y descubrir los sabores de la localidad.

El festival tiene como objetivo dar a conocer la riqueza culinaria de Amealco y mantener vivas sus tradiciones gastronómicas, al mismo tiempo que impulsa el turismo a través de platillos y bebidas estrechamente ligados a la identidad de sus comunidades.

¿Cómo será el Festival del Mole, Pulque y Barbacoa en Querétaro?

El hambre será un requisito para recorrer el festival, ya que los visitantes encontrarán mole artesanal, barbacoa tradicional, pulque y curados, además de un mercado dedicado a las artesanías de la región.

Uno de los principales atractivos será el Concurso de Mole, organizado para reconocer el sabor, la calidad y la identidad de este emblemático platillo mexicano.

Los asistentes podrán probar el mole acompañado de diferentes carnes, como pollo, conejo o guajolote. Además, quienes participen en el concurso tendrán libertad para utilizar sus propias recetas, ingredientes y técnicas, por lo que se espera encontrar distintas interpretaciones de este platillo durante el festival.

El jurado calificará el sabor y el equilibrio, el aroma, la textura, la presentación y la autenticidad de cada propuesta. El primer lugar recibirá 3 mil pesos; el segundo, 2 mil pesos; y el tercero, mil pesos.

La barbacoa también tendrá un lugar especial en el festival, donde los visitantes podrán probar este platillo característico de Amealco. La preparación con carne de cordero forma parte de la cocina tradicional de este Pueblo Mágico y es uno de los sabores más representativos de la región.

El pulque será otra de las bebidas protagonistas, con opciones naturales y curados de diferentes sabores. Esta bebida mantiene una estrecha relación con Amealco, donde todavía existen magueyeras y tlachiqueros dedicados a extraer el aguamiel, materia prima con la que se produce el pulque.

El concurso de mole será una de las principales actividades del festival gastronómico en Amealco. (Fotografía. Cuartoscuro) (César Gómez Reyna)

Calendario de actividades del Festival Nacional del Mole, Pulque y Barbacoa

El 2.º Festival Nacional del Mole, Pulque y Barbacoa se realizará el sábado 26 y el domingo 27 de septiembre en el Jardín Principal de Amealco de Bonfil, Querétaro. La entrada será gratuita.

Las actividades comenzarán desde la mañana y se extenderán hasta la noche. Además de la premiación del concurso culinario, el programa contempla música en vivo, danza y representaciones de leyendas. Acá te dejamos el listado de eventos:

Sábado 26 de septiembre

Presentación del guitarrista Vicente García: 10:45 horas.

Inauguración: 12:00 horas.

Premiación del Concurso de Mole: 12:45 horas.

Participación del Centro Cultural Amealco: 13:00 horas.

Daniel, cantante versátil: 14:00 horas.

Danza de los Listones de Chiteje de la Cruz: 15:30 horas.

Miguel Arias y su Código Privado: 16:00 horas.

Academia Moncayo: 18:00 horas.

Representación de la leyenda La Llorona: 19:30 horas.

Domingo 27 de septiembre

Marimba Jíbaros: 10:00 horas.

Bonyoo y Compañía: 12:00 horas.

Danza prehispánica La Leyenda del Pulque : 13:00 horas.

: 13:00 horas. Trío El Nuevo Legado: 14:30 horas.

Los Ahijados de Santiago: 16:00 horas.

Show de payasos clown: 17:30 horas.

Grupo de Danza Chuwen Ox: 18:30 horas.

Representación de la leyenda La Carambada: 19:30 horas.

Pulque En Amealco todavía existen magueyeras y tlachiqueros dedicados a extraer el aguamiel, materia que se utiliza para producir el pulque. (Fotografía. Cuartoscuro) (Margarito Pérez Retana)

Mole rojo con guajolote: Una tradición cultural de Amealco

La elección de estos alimentos para protagonizar el festival está relacionada con la historia culinaria de Amealco de Bonfil, municipio con una importante herencia otomí y cuya cocina conserva preparaciones con antecedentes precolombinos.

Uno de sus platillos más representativos es el mole rojo con guajolote, protagonista de una tradición conocida como los “Martes de Mole”. La costumbre surgió porque ese día era considerado de descanso en Amealco y las familias aprovechaban para reunirse y compartir alimentos.

Entre los platillos que se preparaban para estos encuentros estaba el mole con guajolote, que con el paso de los años se convirtió en una de las especialidades más representativas del Pueblo Mágico.

La tradición se mantiene hasta la actualidad, por lo que cada martes es posible encontrar esta preparación en establecimientos de Amealco, aunque algunos también la ofrecen los domingos.

La barbacoa de borrego también forma parte de la cocina característica del municipio, junto con otros alimentos como las carnitas, el consomé y las tostadas de arriero.

El pulque y el aguamiel también forman parte de la identidad culinaria de Amealco. Su elaboración mantiene un estrecho vínculo con el maguey, una planta que durante generaciones se ha aprovechado en las comunidades de la región.

Sin embargo, la identidad de Amealco va más allá de la cocina. El municipio conserva una importante herencia otomí, presente en sus comunidades y expresiones artesanales, como la elaboración de muñecas tradicionales Lele, así como piezas de alfarería, cerámica y textiles.

El municipio fue fundado en 1538 y su nombre deriva de la palabra náhuatl Ameyalco, relacionada con los manantiales. En 2018 recibió el nombramiento de Pueblo Mágico.

Si después del pozole de las fiestas patrias todavía te queda espacio para un buen taco de barbacoa o para echarte un molito con pierna de guajolote, será mejor que te des una vuelta por Amealco y aproveches el antojo para descubrir la riqueza cultural de este pueblo queretano.