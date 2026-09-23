Hallan sin vida al hijo de 16 años del alcalde de Tecamachalco, Puebla; estaba desaparecido

El cuerpo del hijo del alcalde de Tecamachalco fue localizado cuatro días después de que se reportara su desaparición.

Mateo Hernández, el hijo de 16 años del alcalde de Tecamachalco, Puebla, fue encontrado sin vida este miércoles 23 de septiembre.

El cuerpo del joven fue hallado en el camino de San Felipe Maderas hacia Azumbilla, en el municipio de Nicolás Bravo. Estaba cubierto por una cobija y presentaba con huellas de violencia.

Mateo Hernández fue reportado como desaparecido hace cuatro días, después de que salió con compañeros de la escuela. Peritos de la Fiscalía General del Estado llegaron al lugar e iniciaron el levantamiento del cuerpo, así como la investigación en la zona donde el menor fue localizado sin vida.

¿Cuándo desapareció el hijo del alcalde de Tecamachalco, Puebla?

La última vez que se supo del menor fue alrededor de la 1 de la tarde del sábado 19 de septiembre, explicó Samuel Aguilar, secretario de Gobernación de Puebla.

“Lo que puedo decirles es que está desaparecido desde el día sábado al acudir a hacer algunos trabajos con compañeros de la escuela, nos reportó esto la familia. Yo pido ser empáticos con el tema y esperar el avance de las investigaciones”, enfatizó.

Las primeras investigaciones apuntan a que el joven, quien estudiaba en una preparatoria de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), habría sido privado de la libertad por sujetos desconocidos, por lo que la Fiscalía Especializada en Secuestro y Extorsión fue la que inició la pesquisa.

Tecamachalco es el epicentro delictivo del Triángulo Rojo en Puebla, una región que evolucionó del robo de combustible (huachicol) hacia el asalto violento a transportistas y el narcomenudeo. En lo que va del año en la zona se han detectado cuatro tomas clandestinas de robo de Gas LP.

Encuentran con vida Erick Alejandro, reportado como desaparecido en Puebla

Erick Alejandro, de 29 años, fue localizado con vida luego de permanecer desaparecido desde el pasado 2 de septiembre, informó la Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE).

​Aquel día, Erick había invitado a su madre a comer. Después de concluir su jornada laboral, acudió a un cajero automático, pero nunca regresó a casa ni volvió a establecer comunicación con sus familiares, por lo que se presentó una denuncia por desaparición.

​La FGE informó que, como parte de las investigaciones, realizó entrevistas, revisión de videograbaciones y diversas diligencias, además de solicitar la colaboración de autoridades de Nuevo León y del ámbito federal.

​Finalmente, Erick Alejandro ‘N’ fue localizado el 18 de septiembre en Monterrey, Nuevo León. De acuerdo con la Fiscalía, manifestó que se trasladó voluntariamente a esa entidad, donde consiguió trabajo como guardia y personal de limpieza.

​El joven explicó que permaneció incomunicado porque extravió su teléfono celular y señaló que durante su ausencia no fue víctima de algún delito. Por ello, solicitó la cancelación de su búsqueda.

Con información de Quadratín Puebla.