Un taxi le cobró 12 mil pesos: Karyme Lozano, actriz de ‘Mujeres Asesinas’, denuncia presunta estafa

Karyme Lozano reportó la estafa en su banco; sin embargo, no logró recuperar su dinero. (Foto: Shutterstock / Cuartoscuro)

Karyme Lozano, actriz de series como Mujer, casos de la vida real, denunció una presunta estafa que vivió tras abordar un taxi en la Ciudad de México, debido a que asegura que le hicieron un cargo de 12 mil pesos por el servicio.

Ante esta situación, la protagonista de Mujeres Asesinas compartió que procederá legalmente en contra de quienes resulten responsables, debido a que cuenta con los datos suficientes del vehículo que abordó.

“Sí voy a levantar la denuncia, tengo el taxi, tengo las placas e información”, comentó la actriz, quien además compartió la manera en la que sucedieron los hechos con el objetivo de que otras personas puedan evitar una estafa como esta.

¿Qué le pasó a Karyme Lozano? Así fue la estafa que vivió

La actriz de telenovelas mexicanas como Niña amada mía y Amor sin tiempo explicó que abordó un presunto ‘Taxi de Sitio’ afuera del Museo de Arte Moderno de la Ciudad de México.

Karyme utilizó este servicio debido a que ya había abordado este tipo de autos anteriormente sin ningún problema. Además, todo parecía ser normal; no obstante, cuando llegó a su destino, el conductor le pidió que pagara con tarjeta.

A la famosa le pareció extraño, en especial porque la cantidad que debía pagar era muy baja: “Eran 57 pesos (...) Le dije: ‘Yo, a todos los taxis de sitio les he pagado con efectivo’”, recordó. No obstante, le pidió nuevamente el pago con tarjeta.

Karyme consideró que la situación era extraña; sin embargo, al ir acompañada de su hija menor, Ana, y dado que ya era de noche, optó por hacerle caso al chófer: “Saqué la American Express, pagué, se rechazó. Saqué mi HSBC, la tarjeta de crédito, pagué. Ahí decía 57 pesos, la terminal”, comentó.

Una vez que el pago procedió, Karyme fue a cenar. En ese momento recibió una notificación de American Express, en donde le informaron que el pago había sido rechazado debido a que el cobro era de 12 mil pesos, lo que consideraban un movimiento extraño en la cuenta.

A la actriz le pareció extraño, por lo cual inmediatamente después revisó su cuenta en HSBC: “Checo y resulta que me metieron un gol de 12 mil pesos”, afirmó. La situación para ella fue desconcertante, en especial porque la terminal del taxi indicaba un monto total de 57 pesos.

“Yo no sé si ellos tenían otra máquina cerca, no sé si ustedes saben cómo actúan estas personas. Me da mucha tristeza”, comentó e indicó que hasta este momento no se explica cómo sucedieron los hechos.

¿Karyme Lozano logró recuperar su dinero tras la estafa?

Cuando se dio cuenta del cobro de 12 mil pesos, Karyme Lozano llamó al banco; no obstante, la respuesta que recibió no fue positiva, incluso cuando explicó que la terminal marcaba un monto distinto.

Tras hacer el reporte, le informaron que, dado que fue ella misma quien colocó su tarjeta e ingresó el NIP, no podían hacer nada al respecto, por lo cual Karyme Lozano no ha logrado recuperar su dinero.

A pesar de ello, anunció que procederá legalmente. Además, en sus redes sociales compartió la foto de un taxi similar al que tomó, con el objetivo de advertir a las personas y evitar que caigan en posibles estafas.