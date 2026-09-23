EU recorta 17.5% exportaciones de destilados ante presión por el diésel; caen a mínimo desde marzo

Estados Unidos redujo 17.5 por ciento sus exportaciones semanales de combustibles destilados, categoría compuesta principalmente por diésel, en medio de la discusión sobre posibles medidas para contener los elevados precios del combustible en el mercado estadounidense.

Durante la semana que terminó el 18 de septiembre, las exportaciones de combustibles destilados promediaron 1 millón 331 mil de barriles diarios, frente a 1,614 millones de la semana previa, de acuerdo con datos publicados este miércoles por la Administración de Información Energética de Estados Unidos (EIA).

El volumen representó el nivel más bajo desde marzo pasado y se ubicó 31.2 por ciento por debajo del máximo reciente de 1,935 millones de barriles diarios observado durante la primera semana de agosto.

La caída se produjo mientras el mercado estadounidense enfrenta fuertes presiones sobre el precio del diésel, ya que los conflictos en Irán y Ucrania han afectado la disponibilidad mundial del combustible.

El comportamiento de las exportaciones cobró relevancia después de que el presidente Donald Trump respaldó públicamente la posibilidad de restringir las ventas de diésel al exterior como una alternativa para incrementar la disponibilidad del combustible en Estados Unidos.

EU descarta dejar de exportar diésel

Este miércoles, medios estadounidenses reportaron que la administración preparaba una prohibición de 90 días a las exportaciones; sin embargo, la Casa Blanca negó posteriormente que exista este plan. El secretario de Energía, Chris Wright, también descartó una prohibición general y señaló que cualquier mecanismo para aumentar la oferta doméstica tendría que ser voluntario.

Apenas el pasado 22 de septiembre, el precio del diésel alcanzó un precio promedio histórico en Estados Unidos de 6.5276 dólares por galón, lo que representa un incremento de 76.7 por ciento respecto al año pasado, incluso, en estados como California, el precio ha superado los 8 dólares por galón.

¿Cuánto diésel importado consume México?

La incertidumbre generada por los altos precios del diésel es una situación delicada para México, ya que, a pesar del fortalecimiento de la plataforma nacional de refinación, el porcentaje de importación de diésel sigue siendo clave para México, donde su principal fuente son los Estados Unidos, señaló Alejandro Montufar, CEO de la consultoría PETROIntelligence.

“De acuerdo con los últimos datos disponibles de las instituciones mexicanas, en mayo de 2026, México importó el 44 por ciento del consumo de diésel. Aunque es importante mencionar que, anteriormente, esta dependencia era mayor, ya que, en mayo del 2024, era del 63.1 por ciento”, puntualizó.

El especialista consideró que una prohibición de exportaciones por parte de EU, generaría un aumento en los precios de importación en México, al tener que recurrir a mercados más lejanos, como el europeo o asiático, con costos logísticos mayores.

“En México, el impacto se focalizará en las finanzas públicas, Pemex y el sector gasolinero. Hacienda deberá incrementar sus estímulos complementarios para mitigar este incremento y combatir a la inflación”, subrayó.

Montufar estimó que este escenario podría ser sostenible, siempre y cuando, la estrategia de contención se concentre solamente en estímulos al IEPS y estímulos complementarios.

“De lo contrario, corremos el riesgo de estirar de más la liga y afectar estructuralmente al sector gasolinero, cuya inversión para el próximo año ya se prevé a la baja, además de poner en jaque al sistema estatal de distribución de Pemex”, apuntó.

Especialistas del Atlantic Council advirtieron que uno de los países más afectados por un posible recorte de exportaciones de diésel estadounidense sería México, ya que provocaría interrupciones en sus cadenas de suministro.

“Una interrupción repentina en el suministro de diésel afectaría la capacidad de México para sembrar y cosechar los cultivos que Estados Unidos importa, ya que el 67 por ciento de la energía consumida el sector agrícola mexicano proviene del diésel, con este combustible se alimenta la maquinaria y equipos”, apuntaron los especialistas del think tank.

¿Cuánto diésel tiene México en inventario?

Además, los inventarios de diésel de México ya son bajos, lo que aumenta la vulnerabilidad del país ante una prohibición del diésel.

“Las reservas de diésel de México disminuyeron de aproximadamente once días a finales de 2024 a menos de seis días en abril de 2026, lo que refleja tanto menores inventarios como una mayor demanda interna de diésel, según nuestros cálculos utilizando datos del Portal de Estadísticas de Hidrocarburos de México y el Anexo Estadístico del Balance Energético Nacional 2024”, reveló el reporte de Atlantic Council.

Por lo tanto, los especialistas consideraron que, si México perdiera el acceso a las importaciones de diésel estadounidenses, podrían producirse cortes de suministro en cuestión de días, interrumpiendo la producción agrícola.

“Esto probablemente se traduciría en precios más altos en los alimentos y una menor oferta de productos básicos que consumen los estadounidenses”, resaltaron.