Visita de Xi a Trump inicia con ‘el pie derecho’: EU y China extienden tregua comercial a enero de 2027

Donald Trump recibió a Xi Jinping y Peng Liyuan en la Base Conjunta Andrews, previo a la reunión de los mandatarios en la Casa Blanca.

La visita de Estado de Xi Jinping a Estados Unidos comenzó con un primer acuerdo entre Washington y Pekín: ambos gobiernos extenderán por dos meses más la tregua comercial que mantenían desde el año pasado, por lo que permanecerá vigente hasta el 10 de enero de 2027.

El secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, confirmó la prórroga este miércoles, después de reunirse con el viceprimer ministro chino, He Lifeng. Sin embargo, el funcionario estadounidense reconoció que todavía no está claro si ambas potencias lograrán alcanzar un acuerdo comercial más amplio antes de esa fecha.

“No sé si se podrá llegar a un acuerdo mayor”, declaró Bessent a Fox News.

La extensión coincide con la llegada de Xi Jinping y su esposa, Peng Liyuan, a Washington, donde el mandatario chino sostendrá reuniones con Donald Trump durante su primera visita de Estado a Estados Unidos en once años.

Tierras raras y agricultura: los pendientes entre EU y China

La tregua entre Estados Unidos y China fue anunciada el año pasado durante una cumbre entre Trump y Xi en Busan, Corea del Sur. El acuerdo contempló la suspensión de algunos de los aranceles impuestos durante la guerra comercial, así como restricciones relacionadas con las tierras raras y elevadas tasas para los buques construidos y propiedad de China que hacen escala en puertos estadounidenses.

Con la nueva prórroga, estas medidas permanecerán suspendidas hasta el 10 de enero de 2027, mientras ambos gobiernos continúan las negociaciones.

Bessent señaló que todavía existen aspectos del acuerdo que no han resultado completamente satisfactorios para Estados Unidos. Entre ellos mencionó los compromisos agrícolas de China, pese a que Pekín ha incrementado sus compras de soja estadounidense durante este año.

Aunque algunos funcionarios estadounidenses habían planteado una extensión de entre tres y seis meses, el acuerdo alcanzado contempla únicamente dos meses adicionales.

Scott Kennedy, del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales, consideró que la prórroga establece un punto de partida para las conversaciones y permite que los mercados incorporen el resultado de la cumbre, aunque también mantiene abierta la posibilidad de un acuerdo de mayor alcance entre Trump y Xi.

El plazo más corto también apunta a que todavía existen asuntos pendientes entre ambos gobiernos, particularmente en torno a las tierras raras y otros compromisos comerciales.

La extensión, además, abarcará dos encuentros internacionales previstos para finales de este año, en Shenzhen y Miami, donde se espera que Trump y Xi vuelvan a encontrarse.

¿Qué busca EU en la reunión con Xi Jinping?

La tregua comercial representa un punto de partida para las conversaciones entre Trump y Xi, pero persisten diferencias en asuntos como el comercio, las tierras raras, Taiwán y el desarrollo de inteligencia artificial.

En el ámbito económico, Estados Unidos busca avanzar en compromisos para aumentar las compras chinas de productos agrícolas y aeronaves, además de explorar posibles acuerdos en servicios financieros. Bessent adelantó que podrían darse anuncios en estos sectores durante la visita de Xi.

Las conversaciones sobre inteligencia artificial también forman parte de la agenda. El secretario del Tesoro explicó que Washington y Pekín trabajan en un diálogo ampliado que contempla incluso un posible mecanismo de notificación ante amenazas comunes relacionadas con esta tecnología.

Entre los riesgos que ambos países buscan discutir están los sistemas de inteligencia artificial no controlados y el uso de estas herramientas por actores no estatales para operaciones cibernéticas o relacionadas con productos biológicos.

La inusual bienvenida de Trump a Xi Jinping en Washington

El mandatario chino y su esposa aterrizaron en la Base Conjunta Andrews, en las afueras de Washington, poco antes de las 18:00 horas del miércoles, donde fueron recibidos personalmente por Trump.

El presidente estadounidense estrechó la mano de la pareja en la pista de aterrizaje, en una recepción poco habitual para un mandatario extranjero. De acuerdo con el protocolo estadounidense, los presidentes suelen recibir a sus homólogos en la Casa Blanca durante una ceremonia formal.

La última vez que un presidente estadounidense recibió a un líder extranjero en Andrews, sin contar las visitas papales, fue en 1962, cuando John F. Kennedy recibió al entonces primer ministro británico Harold Macmillan.

Trump calificó posteriormente el encuentro con Xi como una “gran bienvenida” y aseguró que ambos sostuvieron reuniones productivas sobre distintos temas, aunque adelantó que los detalles se darán a conocer más adelante.

Este jueves, de acuerdo con el itinerario estadounidense, Trump recibirá formalmente a Xi en la Casa Blanca con una ceremonia de Estado.

Con información de Bloomberg.