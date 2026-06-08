‘Recibí una descarga de mi desfibrilador implantado’: Christian Eriksen explica su segundo desplome en la cancha

Christian Eriksen compartió actualizaciones de su estado de salud. (Foto: Shutterstock)

Christian Eriksen se desplomó en un partido amistoso entre Dinamarca y Ucrania. A dos días del incidente, compartió una actualización sobre su estado de salud.

El mediocampista danés informó que se encuentra bien y explicó que recibió una descarga de su desfibrilador cardioversor implantado (ICD), dispositivo que actuó para protegerlo cuando presentó una alteración en el ritmo cardiaco.

“Estoy bien, en casa con mi familia”, escribió el futbolista de 34 años en un mensaje publicado tras ser hospitalizado. Aclaró que la situación fue diferente al paro cardiaco que sufrió el jugador durante la Eurocopa 2021 y destacó que el aparato implantado en su cuerpo funcionó como estaba previsto.

Christian Eriksen requiere de un dispositivo médico implantado en su corazón. (Foto: EFE)

¿Qué le pasó a Christian Eriksen?

El desvanecimiento de Eriksen ocurrió al minuto 65 del encuentro amistoso entre Dinamarca y Ucrania. De acuerdo con los reportes médicos, el mediocampista se llevó una mano al pecho antes de caer al césped, lo que provocó una rápida reacción del árbitro y de los servicios médicos presentes en el estadio.

El jugador permaneció inconsciente durante unos instantes, aunque recuperó el conocimiento rápidamente y pudo comunicarse con los especialistas que ingresaron al terreno de juego.

Posteriormente fue retirado en camilla y trasladado consciente al Hospital Universitario de Odense para someterse a diversos estudios. Debido a la situación, las autoridades deportivas decidieron suspender el partido de forma definitiva.

El episodio recordó inevitablemente lo ocurrido durante la Eurocopa de 2021, cuando Eriksen sufrió un infarto en pleno partido entre Dinamarca y Finlandia, una de las imágenes más impactantes en la historia reciente del futbol.

¿Cuál es el estado de salud de Christian Eriksen?

La Federación Danesa de Futbol informó que el mediocampista evoluciona favorablemente y que incluso podría recibir el alta médica en los próximos días.

Morten Boesen, médico de la selección danesa y una de las personas que ayudó a salvarle la vida durante la Eurocopa de 2021, explicó que el jugador se encuentra estable, acompañado por su familia y con buen estado de ánimo.

“Hablé con Christian esta mañana y está bien. Está con su familia y de buen ánimo. Contamos con que pronto sea dado de alta y regrese a casa”, señaló el especialista en un comunicado difundido.

El propio Christian Eriksen también compartió un mensaje para tranquilizar a los aficionados y agradecer las muestras de apoyo recibidas tras el incidente.

“Estoy bien, en casa con mi familia, como pueden imaginarlo, recibí una descarga de mi ICD (desfibrilador cardioversor implantable), pero es una situación muy diferente a lo que me pasó en 2021”, explicó.

El futbolista también reconoció el trabajo realizado por los médicos que lo han acompañado desde el primer episodio cardiaco que sufrió hace cuatro años.

“Estoy muy agradecido con los médicos por cuidar de mí y de mi corazón a través de los años”, señaló.

Además, destacó la importancia del dispositivo implantado que lleva en su cuerpo.

“Mi ICD hizo exactamente lo que tenía que hacer, protegerme cuando lo necesitaba”, agregó el internacional danés.

¿Qué es el desfibrilador implantado que utiliza Christian Eriksen?

Eriksen, exjugador del Brentford, recibió un desfibrilador cardioversor implantable (ICD, por sus siglas en inglés), un dispositivo diseñado para monitorear de manera permanente la actividad eléctrica del corazón.

El aparato se coloca debajo de la piel, generalmente cerca de la clavícula, y se conecta al corazón mediante cables especiales. Su función es detectar alteraciones potencialmente peligrosas en el ritmo cardiaco, explicó La Asociación Americana del Corazón.

Cuando identifica una arritmia grave, el sistema puede emitir impulsos eléctricos o una descarga controlada con el objetivo de restablecer un ritmo normal y evitar complicaciones mayores.

Especialistas explican que estos dispositivos permanecen activos las 24 horas del día y son recomendados para pacientes que han sobrevivido a un paro cardiaco o presentan riesgo elevado de sufrir episodios similares.

En el caso de Eriksen, el propio jugador confirmó que el desfibrilador fue el encargado de actuar durante el incidente sufrido ante Ucrania.

Con información de EFE