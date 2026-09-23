‘Sin nosotros no hay vuelos’: Pilotos de Aeroméxico rechazan aumento salarial de 3.2%

El plazo de negociación entre Aeroméxico y la ASPA acaba en el primer minuto de octubre.

La revisión contractual de los pilotos de Aeroméxico está aún lejos de concretarse a una semana del vencimiento del plazo inicial para alcanzar un acuerdo.

De acuerdo con la última propuesta, Aeroméxico planteó un aumento salarial de 3.2 por ciento, una cantidad rechazada por los capitanes de la aerolínea.

La Asociación Sindical de Pilotos Aviadores (ASPA) considera que Aeroméxico puede y debe aumentar las percepciones de los capitanes para compensar la pérdida del poder adquisitivo que sus trabajadores sufrieron tras la pandemia de COVID-19.

“Todavía estamos lejos de los objetivos que estamos planteando. Estoy cierto que la empresa va a entender y las mesas de negociación continúan”, declaró Jesús Ortiz, secretario general de la ASPA.

¿Cuántos pilotos de Aeroméxico podrían irse a huelga?

Este sindicato representa a mil 632 capitanes de Aeroméxico, los cuales buscan mejoras en salarios y prestaciones, así como en condiciones de descanso y el cierre de la brecha salarial entre dos modelos de contrato. El plazo de negociación vence en el primer minuto del 1 de octubre.

Aeroméxico, que enfrenta una revisión por la vulneración de datos de sus clientes, es la tercera empresa con mayor volumen de pasajeros atendidos en nuestro país, y la que mayor cantidad de destinos internacionales atiende.

El secretario general de la ASPA remarcó que la empresa aérea cuenta con la solvencia económica para otorgar una mejor alza a las percepciones de los empleados.

“Al ser una empresa pública sabemos cómo se está comportando”, agregó el directivo.

Aeroméxico está compensando la fluctuación del precio de la turbosina, pero enfrenta una caída en la demanda de pasajeros que está pesando en toda la industria aérea y turística del país.

De no alcanzar un acuerdo, los pilotos podrían conjurar una huelga. Sin embargo, la perspectiva de los trabajadores se inclina más por hallar un acuerdo que beneficie a los capitanes, incluso en una prórroga.

En tanto, Aeroméxico informó de la presentación de otra propuesta a los pilotos que está alineada con los aumentos salariales de otras industrias en nuestro país.

“Aeroméxico reitera su disposición al diálogo y permanece atenta a la respuesta de ASPA, con la convicción de que ambas partes lograrán un acuerdo”, agregó la empresa en un comunicado.