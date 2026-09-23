Tren Maya suma 312 incidentes y 2 descarrilamientos a julio de este año

Al menos dos descarrilamientos se han reportado en el Tren Maya a corte de julio pasado.

El Tren Maya ha sufrido 312 incidentes y dos descarrilamientos oficialmente registrados por la Agencia de Trenes y Transporte Público Integrado (ATTRAPI), dependencia que investiga las razones de ambos accidentes de acuerdo con información obtenida por El Financiero a través de solicitudes de transparencia.

Los reportes entregados por la autoridad ferroviaria, con datos personales de los trabajadores testados, es decir ocultados para mantener el anonimato mientras concluyen las indagatorias, describen los siniestros ocurridos entre diciembre de 2023 y julio de 2026.

Los documentos no incluyen el tercer evento registrado el 31 de agosto en Campeche, cuando el Tren Maya sufrió un percance de vía .

Coincidentemente, los dos descarrilamientos del Tren Maya documentados por la autoridad se suscitaron en un mismo tramo de la vía 2, entre los puntos kilométricos 608+061 y 608+301, en las inmediaciones de la estación Izamal, Yucatán.

El primer caso ocurrió el 19 de agosto del año pasado a las 13:47 horas, cuando el tren C006 descarriló su tercer coche durante una maniobra de cruce a 20 kilómetros por hora, velocidad menor al límite permitido de 30 kilómetros por hora, generando un rozamiento con un convoy detenido en la vía 4.

A un año de este hecho, la investigación continúa abierta sin determinar las causas definitivas del incidente en el Tren Maya .

El segundo descarrilamiento ocurrió a pocos metros del primero la noche del 7 de mayo de este año.

A la salida de la estación Izamal, un tren de servicios auxiliares en composición doble sufrió una pérdida de guiado entre la rueda y el riel en el aparato de vía A11, afectando la cabina MCR2 y un coche de la unidad. En ambos eventos, calificados de gravedad media y sin registro de personas lesionadas, la infraestructura del proyecto,que ha costado más de 500 mil millones de pesos a los contribuyentes, y el equipo ferroviario sufrieron daños materiales significativos.

La entrega de la información por parte de la ATTRAPI se concretó la noche del 4 de septiembre, tras un diferimiento fuera de los plazos legales de la Plataforma Nacional de Transparencia. Por ello, el expediente no contempló el percance del 31 de agosto en Campeche, donde el último vagón de un convoy registró un fallo de vía que obligó al maquinista a detener la marcha para salvaguardar a 123 pasajeros.

(El Financiero)

Los incidentes del Tren Maya

Desde su puesta en marcha, a finales del 2023, y hasta julio de este año, la Agencia de Trenes y Transporte Público Integrado tiene registrados 312 incidentes relacionados con la operación del Tren Maya , que cubre cinco estados del sureste.

La información, obtenida por El Financiero, refiere que todos los incidentes están relacionados con siniestros en el equipo ferroviario, la infraestructura y operación.

“Los siniestros con equipos ferroviarios ocurren durante la prestación del servicio público de transporte ferroviario de carga o pasajeros, los cuales se suscitan por infraestructura en mal estado (falta de mantenimiento y/o conservación de las vías férreas), por fallas mecánicas o eléctricas de equipo ferroviario, por actos de la naturaleza o factores humanos en la operación”, detalla la clasificación de los incidentes.

Cabe destacar que durante el segundo trimestre del año, en su operación comercial, las pérdidas del Tren Maya ascendieron a 867 millones de pesos, sin contabilizar los subsidios estatales recibidos. Los resultados financieros de la empresa paraestatal a cargo del Ejército revelan que, durante el periodo abril-junio, los ingresos generados por la prestación de servicios alcanzaron únicamente 117 millones de pesos.

En contraparte, los costos operativos de la firma del Estado sumaron 985 millones de pesos en el mismo lapso. Junio se consolidó como el mes de mayor impacto negativo para el ferrocarril de vocación turística, ya que, pese a marcar el arranque del periodo vacacional y coincidir con el inicio del Mundial 2026 , la facturación por concepto de pasajeros cayó a su nivel más bajo del trimestre mientras los gastos de operación alcanzaron su cifra más elevada.