‘No sean inhumanas’: Ceci Flores pide a Ernestina Godoy recibir a las Madres Buscadoras

Ceci Florespidió a la fiscal Ernestina Godoy y a la presidenta Claudia Sheinbaum atender a los familiares de desaparecidos.

La activista Cecilia Flores, fundadora del colectivo Madres Buscadoras de Sonora, pidió a la fiscal Ernestina Godoy y a la presidenta Claudia Sheinbaum atender a las familias que buscan a sus seres queridos y que esperan ser recibidas en las instalaciones de la Fiscalía.

A través de un mensaje publicado en redes sociales, la buscadora solicitó a las autoridades escuchar las peticiones de las familias y evitar que los trámites burocráticos se conviertan en obstáculos para quienes exigen respuestas sobre sus casos.

“Señora Presidenta, señora Fiscal: Les pedimos que no sean inhumanas. Afuera de la Fiscalía hay familias buscadoras esperando que atiendan sus peticiones”, escribió Cecilia Flores en su publicación.

La activista señaló que las personas que se encuentran afuera de la institución no están solicitando favores, sino el cumplimiento de sus derechos y atención a sus demandas.

“No están pidiendo favores ni nada fuera de la ley; están exigiendo que se respeten sus derechos”, expresó.

¿Qué pidió Cecilia Flores a Claudia Sheinbaum y Ernestina Godoy?

La buscadora pidió a la presidenta Claudia Sheinbaum y a la fiscal Ernestina Godoy que reciban a las familias, escuchen sus planteamientos y den seguimiento a las solicitudes que han presentado ante las autoridades.

Flores también se refirió a las dificultades que enfrentan las personas que participan en la búsqueda de sus familiares desaparecidos. Indicó que, además del impacto que representa salir a localizar a sus seres queridos, deben enfrentar procesos administrativos que, desde su perspectiva, dificultan la atención de sus casos.

“Ya es demasiado doloroso salir a buscar a nuestros hijos y todavía tener que enfrentar la burocracia y la indiferencia de las autoridades”, señaló.

En su mensaje, la activista insistió en la necesidad de que las instituciones atiendan a las familias y ofrezcan respuestas a sus solicitudes.

“Escuchen a las familias, atiéndanlas y resuelvan. No queremos obstáculos, queremos justicia y respuestas”, agregó.

La publicación fue dirigida a las cuentas de Claudia Sheinbaum y de la Fiscalía General de la República (FGR).