Ceci Flores, madre buscadora, se viste de beisbolista para que AMLO la reciba: ‘A ver si así me atiende’

“Es una esperanza que nos atienda, a él le gusta atender a beisbolistas y me vestí como ellos”... Ceci Flores, madre buscadora, se plantó de nuevo este martes 19 de marzo afuera de Palacio Nacional, para exigir, ahora vestida de beisbolista, que el presidente Andrés Manuel López Obrador la atienda y reciba “la pala de mando”.

La fundadora y líder del Colectivo Madres Buscadoras de Sonora explicó que fue disfrazada de beisbolista esta mañana, con el propósito de que AMLO la reciba, ya que el béisbol es el deporte favorito del mandatario.

“El día de hoy no vengo como madre buscadora, sino como beisbolista, a ver si así me atiende, porque él no atiende a madres buscadoras, sino beisbolistas”, acusó en entrevista para medios de comunicación.

Si AMLO accede a la reunión, Ceci Flores adelantó que le entregará la pala de mando y le pedirá ayuda para agilizar la búsqueda de personas desaparecidas; sin embargo, la madre buscadora advirtió que no recibirá a intermediarios del presidente.

“Tenemos muchas peticiones para el presidente, necesitamos que nos escuche, que nos atienda, pero que nos atienda él, que no mande intermediarios ni me mande a pedir la pala, porque la pala se la voy a entregar solamente a él”, sentenció.

A pesar de que sus hijos aparecen en el censo de personas desaparecidas, Flores lamentó que las autoridades federales informaran en un inicio que eran 12 mil desaparecidos en el país, cuando, en realidad, “son más de 100 mil”.

Ceci Flores se plantó afura de Palacio Nacional vestida de beisbolista para que AMLO acceda a atenderla.

AMLO se niega a recibir ‘pala de mando’ de Ceci Flores

Ceci Flores acudió ayer lunes a Palacio Nacional a solicitar de manera simbólica una reunión con el presidente Andrés Manuel López Obrador, la cual le fue negada.

La activista pretendía entregarle la pala de mando a AMLO, con la que busca a sus hijos desaparecidos y como un recordatorio de su promesa de campaña de priorizar la búsqueda de personas desaparecidas y para exigir que las autoridades correspondientes cumplan con su trabajo.

Sin embargo, López Obrador se limitó a pedir que dejara la pala en Palacio Nacional y dijo que tocaría el tema durante su conferencia del martes.

“Aquí que me la entregue, que me la deje aquí”, dijo el presidente y aclaró que hasta este martes decidiría si las atiende. “Mañana hablamos de eso, mañana lo tratamos”, respondió al final de su conferencia matutina del lunes.