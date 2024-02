Ceci Flores, madre buscadora, celebra cumpleaños de su hijo buscándolo

SONORA, 2 de febrero.-“Hoy debería estar comprando el pastel y preparando la comida para celebrar el cumpleaños de mi hijo, pero en lugar de eso, estoy buscándolo”, escribió Ceci Patricia Flores Armenta, fundadora y líder del Colectivo Madres Buscadoras de Sonora en su cuenta de X (antes Twitter).

Con motivo del cumpleaños de su hijo desaparecido hace casi cinco años, la madre buscadora hizo un par de emotivas reflexiones.

El 1 de febrero posteo un hilo con fotos de la casa de su hijo Marco Antonio Sauceda Rocha y de la distribución de carteles con la ficha de búsqueda del mismo. El hijo de Ceci Flores fue levantado por crimen organizado en Bahía de Kino el 4 de mayo de 2019.

Luego, el dos de febrero confesó: “Estoy cansándome de tener que ser fuerte, de no saber de él y de seguir imaginando que llegará a casa, tocará la puerta y me dará un abrazo”.

Ceci Patricia también busca a su hijo Alejandro Guadalupe Islas Flores, desaparecido desde el 30 de octubre de 2015 en la comunidad de Juan José Ríos, de camino a la ciudad de Los Mochis, en el vecino estado de Sinaloa.

“Hijo, hoy estuve tocando la puerta de la casa que construiste con tanto esfuerzo, amor e ilusión para tu hijo. Tenía la esperanza que estuvieras tú, salieras y me dijeras aquí estoy madre no pasa nada pero no fue así, nadie salió…”.

Acompañada de otras integrantes del colectivo, Ceci Patricia recorrió las calles de Bahía de Kino colocando hojas con la foto de Marco Antonio, con la esperanza insondable de por fin dar con el paradero de sus restos.

“Tuve que salir a continuar buscándote, pegue tu foto en cada rincón de ese lugar donde estuviste por tantos años donde fuiste feliz y dónde fue tu perdición”, posteó.

Hasta ahora van tres ocasiones en que la madre buscadora cree haber encontrado los restos de su primogénito, pero las pruebas de ADN realizadas por los peritos han dado resultados negativos.

“Aquí caminé contigo por mucho tiempo y hoy me tocó caminar sin ti solo con tu fotografía y con tu recuerdo abrazándome… Hijo, no te rindas porque tú madre no se rinde, sigue en una lucha incansable por traerte de vuelta a casa. No me cansaré de buscarte”.

Flores Armenta, reconocida por la revista Forbes como una de las mujeres más influyentes de nuestra época, agradeció a sus compañeras del colectivo Madres Buscadoras de Sonora por acompañarla hoy “y por no soltarme en los momentos donde siento que no puedo continuar”.