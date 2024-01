Desaparece la buscadora Lorenza Cano: Ceci Flores pide ‘piedad’ a los cárteles

Cecilia Patricia Flores, fundadora y líder del colectivo Madres Buscadoras de Sonora, pidió piedad para Lorenza Cano, madre buscadora de Guanajuato que fue sustraída de su hogar por un grupo armado que mató a su esposo y a su hijo antes de llevársela.

A través de su cuenta personal en redes sociales, Ceci Flores, que es reconocida como una de las mujeres más influyentes del mundo, dirigió un video mensaje en el que implora que no le quiten la vida a la madre buscadora, cuyo “único pecado es amar a sus hijos más que a su propia vida”.

“A los grupos que tengan a Lorenza Cano, madre buscadora de Guanajuato, les pedimos sean piadosos, por favor, ya se quedaron con lo más valioso que tenía, que era su familia, ahora por favor déjenla, es una vida, que buscaba a sus hijos”, escribió en el post de X donde publicó su mensaje en video.

Lorenza Cano Flores, buscadora de Salamanca, Guanajuato, fue privada de la libertad por un grupo de hombres armados el lunes 15 de enero, luego de que estos abrieron fuego contra su esposo Miguel y su hijo Miguel Ángel, en su domicilio de la colonia Ampliación El Cerrito, de esa ciudad.

Cabe recordar que integrantes del colectivo Salamanca Unidos Buscando Desaparecidos, dijeron a medios locales que el esposo y el hijo de Lorenza estaban de visita en Salamanca, ya que trabajaban en Estados Unidos.

“Ellos estaban en Estados Unidos trabajando, nada más vinieron por las vacaciones y no se sabe por qué les pasó eso y por qué se llevaron a la señora”, dijo una integrante del colectivo Salamanca Unidos.

Lorenza Cano Flores se unió a dicho colectivo desde el año 2018 para buscar a su hermano José Francisco Cano Flores, quien desapareció el 17 de agosto de 2018.

“El amor de madre es el que te lleva a buscar sin descanso, con sol, bajo la noche, donde sea, y a veces nos volvemos incómodas, les juramos que no es contra ustedes, solo queremos saber donde están a quienes dimos vida, sin odios ni revancha, solo llevarlos a casa”, tuiteó la madre buscadora de Sonora.

En el videomensaje, Ceci Flores insistió en que hay miles de madres luchando incansablemente, aún a costa de su propia seguridad para dar con el paradero de sus seres queridos, pero sin intención de buscar revancha o justicia para sus deudos.

“Ella lo único que hacía era buscar a sus desaparecidos, como hay miles de madres que luchamos incansablemente por ellos, aun poniéndonos en riesgo, sabemos que en estos lugares donde nos encontramos, dónde los buscamos incansablemente, dónde hemos encontrado miles de personas, es lo único que la vida nos ha dejado”, señaló.

“Las madres buscadoras no queremos incomodar a nadie. No buscamos culpables, no buscamos justicia, solo queremos saber dónde están nuestros hijos, encontrarlos, ellos como humanos merecen tener un lugar digno donde descansar, buenos o malos, culpables o inocentes, nosotros lo único que queremos es que vuelvan a casa”, insistió.

Grupos de búsqueda ya habían pedido una tregua a los cárteles

Desde el año pasado, colectivos de búsqueda en Guanajuato han suplicado al crimen organizado no hacerles daño.

El primero que alzó la voz fue el colectivo Salamanca Unidos Buscando Desaparecidos, al que pertenece Lorenza Cano Flores. A la buscadora la sustrajeron de su casa por la fuerza, pero antes, los sujetos mataron a su esposo y a su hijo.

Fue en julio de 2023, cuando madres buscadoras integrantes del Colectivo Salamanca Unidos Buscando Desaparecidos, pidieron a grupos delincuenciales una tregua para buscar a sus hijos sin amenazas a su integridad.

“Nosotras queremos hacer ese llamado a todos los jefes de los cárteles a que por favor nos dejen encontrar a nuestros hijos”, pidió Alma Lilia Tapia, representante del colectivo, en aquel llamado.

Después, en agosto del 2023, otras integrantes de colectivos de búsqueda pidieron a grupos criminales que operan en Guanajuato no hacerles daño.

“A los cárteles que operan en Guanajuato les pedimos no nos maten”, suplicó Karla Martínez, una de las representantes del grupo.

El mensaje se dio durante la proyección del documental Volverte a ver, sobre personas desaparecidas en Guanajuato.

En esa ocasión, Karla Martínez aseguró que el gobierno estatal les negó el acompañamiento policial en sus trabajos de búsqueda en campo.

Por ello, dijo, “le quiero hacer un llamado atento a los cárteles diversos que aparecen en este estado, que nos conozcan, somos la brigada, no buscamos culpables, no queremos tener problemas, lo único que queremos es regresarlos a casa. Les pedimos de favor que conozcan a las madres, a las hermanas, que lo único que quieren es salir a buscar, es regresarlos a casa”.

“Les pido por favor que nos respeten. Nosotros respetamos su trabajo, que nos respeten a nosotros; no nos lastimen, no nos hagan daño”, imploró.

La representante del colectivo Hasta Encontrarte dijo que no les queda más que pedirles a los grupos delincuenciales que no les hagan daño, ante la orfandad por la falta de seguridad de las instituciones policiacas y judiciales.

“Justamente por el miedo, por el temor, es que nos atrevemos a darles la cara a estos grupos; por el miedo, porque queremos que nos den la oportunidad de seguir trabajando, de regresarlos todos a casa”, insistió.

“Queremos que entiendan que ellos también son padres, que si algún día uno de sus familiares llega a ser desaparecido, la brigada va a buscarlos como buscamos a nuestros hermanos, a nuestros padres; es un llamado para ello”, señaló.

Mujeres wixárikas ‘mandan mensaje’ a ‘El Mencho’

En días pasados, se difundió en redes sociales un video en el que aparecen mujeres con el rostro cubierto y dan un mensaje a Nemesio Oseguera Cervantes ‘El Mencho’, a quien identifican como el líder supremo del Cártel Jalisco Nueva Generación. Ellas se presentan como mujeres wixáricas del norte de Jalisco.

Las mujeres le piden acciones inmediatas ante los hechos violentos desatados por ‘El Rojo’, encargado de la zona.

“No nos habíamos sentido tan inseguros, tan impotentes, tan desprotegidos, hasta que llegó este .... que tiene de encargado en nuestra zona. Este bandido, ratero, quitarrancho, pone retenes para robarles a la gente a través de los policías municipales. Les cobra a los ganaderos, a los comerciantes, no se diga a las presidencias municipales. Los alcaldes tienen que entregar una cuota mensual y de esa forma, las presidencias dejan de entregar apoyos a la gente más necesitada”, apuntan las mujeres encapuchadas.

Ellas apuntaron que hay un caos y señalaron que han estado desapareciendo sus compañeros wixáricas.

Con información de Luciano Vázquez y Juan Carlos Huerta.