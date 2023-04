¿Qué pasó el día que desapareció Ceci Flores, madre buscadora? ‘Me arriesgo por amor a mis hijos’

Cecilia Patricia Flores, madre buscadora de Sonora, ha contado qué fue lo que pasó el día que estuvo desaparecida durante una búsqueda en Ahome, Sinaloa, junto a policías estatales que la resguardaban.

La activista compartió tres videos que grabó en las horas en las que ella y sus acompañantes estuvieron en calidad de desaparecidos, cuando el vehículo en el que viajaban quedó atascado cuando se dirigían a hacer una búsqueda.

Dijo que fueron las horas más eternas que ha vivido y después agradeció por tener la oportunidad de volver a casa con su familia, para continuar con su misión de encontrar a sus dos hijos desaparecidos.

“Quisiera que todas esas historias, que todas las historias de los desaparecidos tuvieran el mismo final que el mío, volver a casa con vida, volver a estar con mi familia, volverlos a abrazar”, comentó la madre buscadora en un video de Twitter.

Ceci Flores responde a AMLO: ‘juré a mis hijos que volverían a casa’

El grupo de Madres Buscadoras de Sonora, que fue fundado por Ceci Patricia Flores y otras mujeres, reportó el lunes que la líder había desaparecido desde el domingo 16 de abril, cuando perdieron la comunicación con ella.

“Fue vista la última vez mientras iba a bordo de una patrulla de la policía estatal que se supone le brindaba protección”, contaron las Madres Buscadoras de Sonora en Twitter.

Al respecto, durante la conferencia matutina de ese lunes, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que sí sabía sobre su desaparición y que había un operativo de búsqueda.

“Esta señora buscadora, muy reconocida, y su familia tenían protección y al parecer ella tomó la decisión de ir a otro sitio, otro lugar, también en Sonora, y se reportó su desaparición y ya se está atendiendo el tema”, apuntó AMLO en el momento.

Ceci Flores respondió este jueves a la declaración de AMLO: “El día que reportaron mi desaparición el presidente dijo que tenía seguridad pero decidí irme. Quiero decirle @lopezobrador_ que si decido arriesgarme buscando no es por gusto, es por amor, porque el estado nos abandonó y porque le juré a mis hijos que volverían a casa”, escribió la activista en Twitter.

Además, ahondó en este tema en un video adjunto al texto.

“Y yo le puedo desmentir y decirle que no es porque quise, es por necesidad porque ¿quién por gusto o por querer va a estar arriesgando su vida constantemente? (...) presidente no es por gusto que salgo del refugio, es que si las autoridades hicieran su trabajo yo no arriesgara mi vida continuamente”, apuntó Ceci Flores.

Desde 2019, Ceci Patricia ha estado buscando a sus hijos desaparecidos, Alejandro (desaparecido en Los Mochis en 2015) y Marco Antonio (desaparecido en Hermosillo en 2019).

¿Qué pasó en las horas en que estuvo desaparecida Ceci Flores?

Ceci Flores narró en uno de sus videos que tenían ya entre 14 y 16 horas de haber tenido un percance con el vehículo en el que viajaban. Y explicó que estaba con cuatro policías estatales; dos de ellos se quedaron con ella mientras otros dos fueron en busca de ayuda.

“Ya van 16 horas que estamos aquí en este lugar y que al momento no tenemos ninguna respuesta de que alguien nos esté buscando o si nos están buscando no dan con nuestro rastro. Ya es muy angustiosa la espera, es muy dolorosa ya la ansiedad nos está invadiendo, el pensar que podamos quedarnos más tiempo aquí”, dijo en uno de los videos de ese día.

Y compartió un breve video del momento en que un helicóptero los encontró en el lugar. Ceci Flores consideró esto como una nueva oportunidad para seguir luchando en la búsqueda de sus seres queridos desaparecidos.