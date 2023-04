Perla Cristal, joven desaparecida en CDMX, es hallada sin vida en Guanajuato

La joven Perla Cristal Gaviña Ordaz, de 19 años de edad, fue localizada sin vida en Guanajuato. Desde el 9 de abril, Perla Cristal salió de su casa, ubicada en la colonia Barrio Santa Ana, en Tláhuac, pero ya no regresó.

Este jueves 20 de abril se reportó que la joven fue hallada sin vida en Guanajuato, lugar donde supuestamente habría salido de viaje con algunos amigos.

Al momento, se ha detallado que los dos hombres que viajaban con ella podrían estar involucrados en su desaparición.

Perla Cristal llegó a León y desapareció

La familia de la joven la buscaba desde el 9 de abril, es decir, desde hace 11 días; realizaron movilizaciones sobre Avenida Tláhuac en la Ciudad de México, de donde era originaria.

Luego del hallazgo en Guanajuato, su cuerpo será trasladado a la CDMX en las próximas horas. Hasta el momento no hay ninguna persona detenida, pero se busca que las autoridades correspondientes puedan determinar a los culpables de este caso.

Lo último que se sabe a partir de las declaraciones de Alison, la amiga que la vio por última vez, y con quien viajó rumbo a León, Guanajuato, es que Perla Cristal habría desaparecido luego de que los cuatro amigos se tuvieron que quedar dentro del automóvil donde viajaban para dormir, y al siguiente día Perla ya no estaba.

Alison señaló que iban de viaje juntas y acompañadas por dos sujetos; durante el camino, el automóvil se descompuso por lo que optaron por quedarse a dormir dentro de éste.

Lo que se sabe del caso Perla Cristal

Los dos hombres que iban con ellas, le ofrecieron dinero a Alison para que pudiera regresar a la Ciudad de México; luego de dicha declaración, la joven ya no quiso decir más al respecto debido a la cantidad de amenazas que recibió a través de redes sociales por no haber hecho algo al respecto.

Sin embargo, también en redes sociales, algunos usuarios dijeron haber presenciado comportamientos extraños y sospechosos de los dos sujetos que viajaron con ellas.

“Hola, he estado pendiente todo el día sobre las amenazas, fotos, videos, etc... que hay contra mi persona y les voy a aclarar cada punto, y si no lo hice antes fue porque no tengo la autorización de la fiscalía, pero ya ahorita tengo el permiso de hablar y decir algo público”, declaró la compañera de viaje de Perla.

Al respecto, la amiga de Perla Cristal compartió más detalles de la situación, donde aclaró que hizo su declaración ante las autoridades desde el pasado 11 de abril, en donde señaló que los dos hombres que se encontrarían como principales sospechosos, ya no habitan en sus viviendas.

“El día de mi declaración fuimos a casa de uno de los tipos con los que ibamos, nadie salió y de ahí nos dirigíamos a dar mi declaración. En todo momento estuve con los PDI y su mamá de Cris. Di nombres, fotos, teléfonos celulares, redes sociales y un domicilio de los tipos”, declaró la amiga de Perla.

Fue el 14 de abril cuando se publicó una Alerta Amber para encontrar a Perla Cristal Gaviña Ordaz de 19 años de edad, quien al principio se creyó que se encontraba extraviada en la alcaldía Tláhuac en la Ciudad de México.

De acuerdo con los datos de la ficha de búsqueda, se indicaba que lo último que usó la joven fue una blusa tipo ombliguera con estampado de animal print con colores blanco y negro; también portaba un pantalón de mezclilla azul, tenis blancos y chamarra café claro.

El sábado 15 de abril que se registraron movilizaciones sobre Avenida Tláhuac por parte de familiares y amigos de Perla Cristal para exigir a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) que se agilizara la búsqueda de la joven, así como las investigaciones pertinentes para que pudiera regresar con bien a su casa.

Sus familiares y amigos no se han pronunciado para dar más detalles al respecto, pero se espera que los próximos días las autoridades como la Fiscalía del Estado puedan esclarecer este caso.