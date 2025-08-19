¿Por qué se descarriló el Tren Maya en la estación Izamal, en Yucatán?

De acuerdo con las autoridades, el choque entre dos unidades del Tren Maya no dejó personas lesionadas.

Una unidad del Tren Maya se descarriló durante la tarde de este martes 19 de agosto en las inmediaciones de la estación Izamal, en Yucatán.

Hasta el momento, las autoridades reportaron saldo blanco tras el incidente que involucró a dos unidades de uno de los megaproyectos impulsados por el expresidente Andrés Manuel López Obrador.

¿Cómo se descarriló el Tren Maya HOY?

En un escueto comunicado, la dirección del Tren Maya informó que el accidente ocurrió a las 13:48 horas de este martes.

“El tren que se trasladaba de Cancún a Mérida, al entrar a baja velocidad a los andenes de la estación, sufrió un percance de vía. Se activaron los protocolos de seguridad a los usuarios, quienes resultaron ilesos”, dijo.

El Tren Maya agregó que los pasajeros afectados fueron puestos en autobuses que los llevaron a sus destinos.

De acuerdo con las autoridades del tren, “se integró una Comisión Dictaminadora que ya realiza la investigación sobre el hecho”. El servicio opera con normalidad en el resto de estaciones.

De acuerdo con el testimonio de un pasajero, el accidente ocurrió cuando uno de los trenes se ‘metió’ en la vía de otro.

“Nos chocó un tren”, contó en un video subido a redes sociales.

Otra pasajera contó, en un video retomado por la periodista Azucena Uresti, dijo que un elemento de la Guardia Nacional les explicó que “había un camión (sic) parado y nosotros chocamos con él. Lo que pasó es que en el cambio de vías, se descarriló y creo que son como tres vagones”.

¿Qué accidentes han ocurrido en instalaciones del Tren Maya?

En Semana Santa de 2024, una unidad del Tren Maya se descarriló también en Yucatán, pero en la estación Tixkokob. El tren afectado venía de Campeche con dirección hacia Cancún.

Otro percance ocurrió en la madrugada del 30 de enero de este año, cerca de la estación Limones del Tren Maya, en Quintana Roo. Una unidad transportaba toneladas de balasto y se volteó sobre su costado izquierdo. Una persona resultó herida por los hechos,

Y hace casi dos meses, una explosión sacudió un campamento del Tren Maya en Felipe Carrillo Puerto, en Quintana Roo, cuando una pipa de combustible explotó frente a una construcción.

¿Qué problemas financieros tiene el Tren Maya?

Una investigación hecha por El Financiero encontró que desde su entrada en operación y hasta el primer semestre de este año, el Tren Maya ha perdido 5 mil 807 millones de pesos.

Los costos operativos del Tren Maya y sus rutas en cinco estados del sureste mexicano van al alza. Por ejemplo, solo hasta junio, el sistema de transporte ha necesitado de 2 mil 259 millones para mantenerse en operación, es decir, se han gastado 12 millones de pesos del erario público para mantenerse corriendo.

Por el contrario, los ingresos del Tren Maya durante todo el tiempo de su operación solamente suman 525 millones de pesos según los estados financieros de la paraestatal, lo que cuestiona la declaración de la presidenta Claudia Sheinbaum sobre que el proyecto sea rentable.

Con información de Aldo Munguía