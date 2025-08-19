Tren Maya se descarrila en Izamal; accidente ocurre en tramo Mérida-Cancún

El Tren Maya se habría accidentado este martes. (Foto genérica: Cuartoscuro)

Un vagón del Tren Maya se descarriló este martes en la zona de Izamal, Yucatán, como lo pudo comprobar El Financiero.

La unidad tuvo daños, pero hasta ahora no se reportan pasajeros heridos.

El servicio de atención a clientes del Tren Maya confirmó a El Financiero el accidente, e indicó que será en las siguientes horas cuando se decida cuál será el proceso para compensar a los pasajeros afectados.

Usuarios de redes sociales dieron cuenta del descarrilamiento en la estación de Izamal, en Yucatán.

Hasta ahora, la Secretaría de la Defensa no se ha pronunciado al respecto. Tampoco la propia empresa ferroviaria ha emitido ningún comunicado, respecto al accidente del Tren Maya.

Historial de accidentes del Tren Maya desde su construcción

Según un informe de la Organización No Gubernamental (ONG) Cohesión Comunitaria e Innovación Social A.C., al menos 48 trabajadores han fallecido y 31 más han resultado heridos durante la construcción del Tren Maya.

Estas muertes han sido atribuidas a supuestos riesgos laborales y violaciones a los derechos humanos. Es crucial destacar que estos incidentes no solo se limitan a los trabajadores directamente involucrados, ya que también se han reportado muertes de personas no trabajadoras relacionadas con el proyecto.

Desde el inicio de la construcción del Tren Maya, se ha llevado un registro de las muertes y lesiones. Este registro comenzó el 1 de diciembre de 2018 y se actualizó hasta el 27 de febrero de 2024. Durante este período, se han contabilizado:

48 muertes de trabajadores.

31 lesiones graves.

Al menos 2 muertes de personas ajenas a la construcción.

Principales causas de accidentes en el Tren Maya

Las causas de los accidentes en la construcción del Tren Maya son variadas y alarmantes. Entre las más comunes se encuentran:

Atropellamientos: Los trabajadores han sido víctimas de atropellamientos por vehículos de carga y maquinaria pesada.

Aplastamientos: Se han registrado incidentes donde trabajadores han sido aplastados por maquinaria o materiales de construcción.

Caídas: Los trabajadores han sufrido caídas desde estructuras en construcción, lo que ha resultado en lesiones graves y muertes.

Choques: Se han reportado choques de vehículos en la zona de construcción, que han llevado a accidentes fatales.

Golpes de calor e infartos: Las condiciones laborales han sido críticas, lo que ha causado problemas de salud entre los trabajadores.