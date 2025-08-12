El Tren Maya ha perdido 5 mil 807 mdp

Los ingresos del Tren Maya durante todo el tiempo de su operación solamente suman 525 millones de pesos según los estados financieros de la paraestatal. [Fotografía. Cuartoscuro]

El Tren Maya ha perdido 5 mil 807 millones de pesos desde el inicio de su operación y hasta el primer semestre de este año, de acuerdo con información analizada por El Financiero.

Los estados financieros del proyecto turístico del sureste revisados por este diario advierten que los costos de operación desde finales del 2023 y hasta junio de este año ascendieron a 6 mil 332 millones de pesos.

A medida que el Tren Maya aumenta sus corridas, y cubre todo el recorrido por los cinco estados del sureste, han crecido los costos relacionados con su funcionamiento.

En ese sentido, solo en la mitad de este año, se han usado 2 mil 259 millones de pesos para mantener en circulación al ferrocarril turístico, es decir, para que este se mantenga en operación y se gastan, con recursos del erario, más de 12 millones de pesos diarios.

Descarrilado

El gobierno federal, en voz de la presidenta, ha asegurado que el Tren Maya es rentable.

“El Tren Maya es rentable, fue diseñado con rentabilidad. Estos primeros años son de pasajeros, como bien dice, no ha llegado toda la flota de trenes, no porque haya habido un problema, sino porque así se diseñó, los trenes lleva construirlos. En el momento que tenga todos los trenes, la rentabilidad va a existir, y además va a tener ganancias, porque viene el tren de carga, porque le va a ayudar al de pasajeros, y además tener ingresos incluso mayores que le permitan una gran rentabilidad al Tren Maya”, aseveró Sheinbaum a mediados de julio.

Sin embargo, las pérdidas operativas se han duplicado en el arranque del año.

Además, los ingresos del proyecto ferroviario durante todo el tiempo de su operación solamente suman 525 millones de pesos según los estados financieros de la paraestatal.