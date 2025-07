El Tren Maya pierde 7 millones de pesos por día... pero ‘está diseñado para ser rentable’, dice Sheinbaum

La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que el Tren Maya es rentable, pero las finanzas de la paraestatal indican lo contrario.

De acuerdo con los informes contables de la paraestatal, solo durante el año pasado, el negocio ferroviario en el sureste perdió 7 millones de pesos diarios en promedio, es decir, durante su primer año de funcionamiento su pérdida operativa ascendió a 2 mil 561 millones de pesos.

“El Tren Maya es rentable, fue diseñado con rentabilidad. Estos primeros años son de pasajeros, como bien dice, no ha llegado toda la flota de trenes, no porque haya habido un problema, sino porque así se diseñó, los trenes llevan construirlos.

“En el momento que tenga todos los trenes, la rentabilidad va a existir, y además va a tener ganancias, porque viene el tren de carga, porque le va a ayudar al de pasajeros, y además tener ingresos incluso mayores que le permitan una gran rentabilidad al Tren Maya”, dijo Sheinbaum en su conferencia matutina de este miércoles.

En tanto, los informes de ingresos y egresos del Tren Maya, en poder de El Financiero, detallan que los subsidios al ferrocarril durante el primer trimestre han sido 25 veces sus ingresos, un dato confirmado este miércoles por el director general de la paraestatal, el general Óscar David Lozano.

“Vamos adquiriendo capacidades, vamos desarrollando a nuestro personal para depender menos de externos, es un proceso gradual, inicialmente es así, no por tratarse del Tren Maya, los primeros tres años va a empezar a consolidarse, muchas empresas se mueren, tenemos la ventaja del apoyo del gobierno federal, les pido paciencia y que estamos tomando las acciones”, agregó Lozano este miércoles.

Según lo dicho por el director del Tren Maya, y secundado por la presidenta, las pérdidas operativas del proyecto ferroviario están contempladas en el plan de negocios.

En esas proyecciones, se necesita conjuntar al tren de pasajeros con el de carga para que la paraestatal sea rentable y genere ganancias al erario.

En ese sentido, el punto de equilibrio para la empresa del Estado llegaría hacia 2030, según lo reiterado por Lozano.

“No se recupera la inversión, lo importante es que funcionen de manera rentable, que no tenga que estar permanentemente dando recursos para su funcionamiento. El subsidio per se no está mal. Está pensado para ser rentable conjuntamente el de pasajeros y el de carga”, remarcó Sheinbaum.

Sin embargo, el propio director de la paraestatal advirtió, en mayo durante una reunión con empresas ferroviarias, que ni siquiera en su máxima capacidad, con todos los trenes en funcionamiento, el Tren Maya será rentable solo como transporte de pasajeros.

“A nuestra máxima capacidad, con toda la capacidad para transportar personas, todos los sistemas, con todos las frecuencias posibles no vamos a generar recursos suficientes para alcanzar el punto de equilibrio”, dijo el 16 de mayo el propio Lozano.

Flota del Tren Maya está al 55%

Los trenes para operar la ruta de más de mil 500 kilómetros en el sureste no han terminado de llegar, por lo que el funcionamiento del transporte de pasajeros se realiza con el 55 por ciento de los trenes adquiridos, reveló Lozano este miércoles en la conferencia matutina.

El directivo explicó que los trenes han llegado en tiempo y forma, por lo que la flota de convoyes se irá ampliando a medida que estos terminen de fabricarse.

“No tengo la flota completa, estamos operando con un 55 por ciento, estamos trabajando con el plan que nos aprobó el Consejo de Administración, estamos dando cumplimiento a cada paso”, agregó el director de la empresa del Estado.

De acuerdo con datos oficiales, el Tren Maya ha movilizado, en el primer semestre del año, a poco más de 600 mil pasajeros, un incremento del 169 por ciento con respecto al mismo periodo del año anterior, cuando inició a operar.

Los datos muestran que el tránsito de pasajeros está focalizado a un trayecto en específico: Mérida-Playa del Carmen.

De esta manera, se prevé que el número de pasajeros al final de este año ascienda a 1.2 millones.

15 de 34 estaciones del Tren Maya reportan problemas

Casi la mitad de las 34 estaciones del Tren Maya tienen problemas de conectividad con los centros de concentración de la demanda, por lo que la paraestatal ha tenido que desarrollar el servicio de transporte terrestre hacia y desde el paso del ferrocarril.

De esta manera, la empresa del Estado ha dispuesto el servicio de autobuses, cuyos precios oscilan entre los 35 a 55 pesos, para transportar a los pasajeros del tren desde y hacia sus destinos finales, una situación que complica el traslado de los turistas en la zona.