Península de Yucatán espera temperaturas cálidas este jueves 24 de septiembre

En Cancún y Chetumal, Quintana Roo, las mínimas serán de 24.3°C y las máximas de 30.0°C. (Foto: Cuartoscuro)

El jueves 24 de septiembre, la Península de Yucatán y el Caribe Mexicano esperan un día cálido.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronostica temperaturas que varían de mínimas frescas a máximas elevadas, con cielos nublados en la costa.

¿Qué temperatura hará mañana en la Península de Yucatán?

En Mérida, Yucatán, se anticipa una mínima de 19.7°C y una máxima de hasta 35.3°C. El cielo estará despejado, con vientos suaves de 8 km/h. La capital yucateca tendrá un ambiente caluroso.

En municipios de Mérida, como Cuauhtémoc, las temperaturas actuales rondarán los 27.1°C. Los rangos diarios esperados irán de 20°C a 38°C. El interior de Yucatán sentirá un calor intenso.

¿Lloverá mañana en las ciudades del Caribe Mexicano?

En Cancún y Chetumal, Quintana Roo, las mínimas serán de 24.3°C y las máximas de 30.0°C. Se esperan cielos nublados y vientos suaves de 9 km/h, sugiriendo probabilidad de lluvia en estas ciudades.

(Carachure Bautista Jesús)

En Tulum, las mínimas serán de 22.3°C y las máximas de 30.7°C. Playa del Carmen espera entre 22.7°C y 31.3°C. Ambas localidades de Quintana Roo tendrán cielos cubiertos y vientos suaves.

¿Cómo estará el clima en la Península de Yucatán este fin de semana?

El pronóstico extendido para los próximos tres días en la Península de Yucatán es el siguiente:

Jueves 24 de septiembre: Máxima de 37°C, mínima de 20°C, cielo despejado, viento de 8 km/h.

Viernes 25 de septiembre: Máxima de 34°C, mínima de 20°C, cielo despejado, viento de 8 km/h.

Sábado 26 de septiembre: Máxima de 35°C, mínima de 19°C, cielo despejado, viento de 9 km/h.

El fin de semana en la Península de Yucatán tendrá temperaturas elevadas. Las máximas se mantendrán sobre los 34°C y las mínimas rondarán los 20°C. Se espera un cielo despejado o poco nuboso, con vientos moderados en la región.

¿Cómo protegerse del calor en la Península de Yucatán?

Para las temperaturas cálidas, se recomienda beber agua constantemente y mantenerse hidratado. Es crucial evitar la exposición prolongada al sol, especialmente entre las 11:00 y las 16:00 horas, para prevenir golpes de calor.

Al salir, se aconseja usar ropa ligera, de colores claros, gorras o sombreros y gafas de sol. Aplicar protector solar es fundamental. Hay que estar atento a cualquier síntoma de malestar por el calor, como mareos o dolor de cabeza.

¿Hay alertas climáticas en la Península de Yucatán?

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y Protección Civil no han emitido alertas de clima extremo para la Península de Yucatán este jueves 24 de septiembre. Se aconseja consultar las actualizaciones oficiales del tiempo.

Este artículo ha sido generado con el apoyo de IA y revisado por un editor. Para más información, consulte nuestros términos y condiciones.