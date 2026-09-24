¡Que pasen las vacas! Chihuahua reanuda exportación de ganado a EU tras cierre por gusano barrenador

Para las autoridades sanitarias, la meta oficial es alcanzar hasta mil 500 animales diarios a partir de la cuarta semana de operaciones. EFE

Chihuahua reanudó este jueves 24 de septiembre la exportación de ganado en pie hacia Estados Unidos por el cruce San Jerónimo-Santa Teresa en la fronteriza Ciudad Juárez, después de 16 meses de suspensión por la contingencia sanitaria del gusano barrenador, una reapertura que productores y autoridades consideran clave para recuperar uno de los principales mercados de la ganadería estatal.

El primer cruce estuvo integrado por 750 cabezas de ganado y se realizó bajo nuevos protocolos de inspección sanitaria establecidos entre autoridades mexicanas y estadounidenses. La operación aumentará de manera gradual conforme se evalúe el funcionamiento del nuevo esquema.

Álvaro Bustillos, presidente de la Unión Ganadera Regional de Chihuahua, calificó la reapertura como un momento histórico para una actividad que durante más de un siglo ha mantenido al mercado estadounidense como uno de sus principales destinos.

“Por más de 120 años nuestro mercado natural es la exportación hasta Estados Unidos, y nada más ha habido tres veces históricamente que se ha cerrado la exportación: la Revolución Mexicana, la fiebre aftosa y ahora con el tema del gusano barrenador”, expresó.

¿Cómo se logró la reapertura al ganado de México?

Para permitir la reanudación de las exportaciones, se reforzó la infraestructura de inspección con binomios caninos especializados, lectores de radiofrecuencia para mejorar la trazabilidad del ganado, adecuaciones en las áreas de revisión y cambios en los tratamientos sanitarios, de acuerdo con el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica).

Juan Carlos Flores, jefe del Departamento de Ganadería de la Secretaría de Desarrollo Rural del Gobierno de Chihuahua, aseguró que la reapertura es resultado de casi dos años de trabajos y adecuaciones.

“Finalmente, podemos ver la cosecha de todo lo que hemos estado haciendo en coordinación siempre con el comité estatal, con el gobierno del estado y con la Unión Ganadera, para poder cumplir con todos los protocolos”, afirmó.

Para las autoridades sanitarias, la meta oficial es alcanzar hasta mil 500 animales diarios a partir de la cuarta semana de operaciones, siempre que se mantengan las condiciones sanitarias y se cumplan los protocolos establecidos para impedir la propagación del gusano barrenador.