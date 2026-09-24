Protestan por feminicidio de María Cristina en Veracruz: Exigen castigo al presunto culpable

Familia y amistades de María Cristina se manifestaron en Veracruz para exigir justicia por la mujer de 26 años víctima de feminicidio.

Dijeron que esperan que las autoridades no liberen al presunto responsable del feminicidio, Jorge ‘N’, que actualmente está en prisión preventiva bajo investigación.

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“Hoy es un día muy triste para todos nosotros, venimos con el corazón destrozado pero con sed de justicia, nos arrebataron a nuestra hija María Cristina, MariCris como cariñosamente le llamamos”, señaló Francisco Javier Baltazar Muñoz Quintana.

¿Cuántas personas participaron en la manifestación?

Más de 200 personas se congregaron en la Plaza de la Soberanía, junto a la antimonumenta por los feminicidios, para exigir justicia y pedir que el proceso judicial continúe sin dilaciones.

Mari Cris murió el pasado 8 de septiembre cuando se encontraba en casa de su novio, quien presuntamente la asesinó por asfixia. Ella fue trasladada a la Cruz Roja pero al llegar les informaron que tenía rato sin vida por lo que comenzó la carpeta de investigación.

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Las autoridades realizaron un cateo en la casa de Jorge ‘N’ y posteriormente lo detuvieron. Actualmente se encuentra en prisión esperando la audiencia del sábado 26 de septiembredonde se definirá su situación jurídica.

Las personas manifestantes pidieron que no lo dejen en libertad por el feminicidio y porque en caso de hacerlo corren riesgo otras mujeres.

“Él le hacía la vida imposible antes de arrebatarsela y no fue la única, si él sale habrán más víctimas”, dijo la mejor amiga de Cristina.

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Quienes se manifestaron describieron a Mari Cris como una persona alegre y con muchos sueños por delante que le fueron arrebatados.

“Deportista, amante de la naturaleza, las orquídeas y el mar, los caballos, lla música, los idiomas y por toda una vida por delante, con grandes sueños por alcanzar”, indicó su papá.

Al grito de “Mari Cris, escucha, estamos en la lucha”, las personas sostuvieron que no descansarán hasta que no exista justicia por este caso y pidieron que no haya otro feminicidio más en el estado.