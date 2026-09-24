Ivette, esposa de Alejandro Murat, recomendó a Elvis Guerra con Sheinbaum: ‘La presidenta escogió las flores’

Elvis Guerra es la diseñadora detrás del vestido que usó Claudia Sheinbaum en la ceremonia del Grito el pasado 15 de septiembre. (Foto: Cuartoscuro/elvisguerra)

La diseñadora Elvis Guerra, creadora del vestido que Claudia Sheinbaum usó durante el Grito el pasado 15 de septiembre, reveló que fue Ivette Morán de Murat, esposa del senador Alejandro Murat, quien la recomendó con la presidenta de México.

La poeta oaxaqueña también compartió detalles sobre el proceso de creación de la prenda y aseguró que fue la propia Sheinbaum quien participó en la selección de los elementos que llevaría el vestido, entre ellos las flores.

La diseñadora Elvis Guerra creó el vestido que usó Claudia Sheinbaum. (Foto: Fotoarte realizado con fotos de Cuartoscuro)

¿Cómo fue el proceso de diseño del vestido de Claudia Sheinbaum? Elvis Guerra revela detalles

Elvis Guerra contó que en mayo pasado recibió una llamada de Ivette Morán de Murat, quien le explicó que Claudia Sheinbaum estaba interesada en adquirir un traje regional de la zona del Istmo de Tehuantepec.

“Me dijeron que era para un evento muy especial, importante para la vida política y social de México, entonces trabajamos en el diseño de las flores, hicimos la primera propuesta, enviamos el boceto lo revisó la presidenta y nos dice: ‘Hay que corregir aquí, allá, me gustan ciertas cosas’ y ella misma ingresó a la página para escoger personalmente las flores para trabajar así”, declaró en una entrevista para Cortamortaja, publicada en su cuenta oficial de Facebook.

La diseñadora mexicana explicó que la segunda propuesta fue aprobada y, a partir de las indicaciones de Shienbaum, comenzaron con la elaboración de dos piezas.

“La enviamos y ellos hicieron el ensamble de las dos piezas para que las pudiera portar”, explicó.

Ella también destacó la elección del taller Creaciones Biulú para la elaboración de la prenda y consideró que la exposición del vestido representa una oportunidad para visibilizar otros temas relacionados con Juchitán, Oaxaca.

“Se trata de, primero, un logro colectivo, pero este es un éxito de Juchitán, es un textil hecho por manos zapotecas. Es el momento para poner bajo el reflector temas que nos afectan, asimismo representa una fuente de empleo, seguro nos van a contactar más para que puedan confeccionar algo similar”, agregó.

¿Quién es Ivette Morán de Murat, esposa de Alejandro Murat?

Ivette Morán de Murat es la esposa del político Alejandro Murat Hinojosa, quien fue gobernador de Oaxaca entre 2016 y 2022 y actualmente es senador de la República.

Durante la administración de su esposo, Morán de Murat se desempeñó como presidenta honoraria del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) Oaxaca), cargo desde el que participó en actividades de asistencia social y programas dirigidos a distintos sectores de la población. Así lo documentó el propio Gobierno de Oaxaca en diversos comunicados oficiales.

Entre las actividades que encabezó estuvieron programas de apoyo a familias, personas con discapacidad y comunidades, además de iniciativas relacionadas con artesanas y artesanos de Oaxaca. El Gobierno estatal también documentó su participación en acciones dirigidas a impulsar el trabajo artesanal de distintas regiones de la entidad.

En los documentos oficiales del Gobierno de Oaxaca, Ivette Morán aparece identificada explícitamente como esposa de Alejandro Murat Hinojosa, además de presidenta honoraria del DIF estatal durante ese periodo.

Elvis Guerra se reúne con Claudia Sheinbaum tras ataque armado a su casa

Elvis Guerra se reunió con Claudia Sheinbaum y el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, luego de que la mandataria la llamara tras la denuncia que hizo la diseñadora por un tiroteo en su casa en Juchitán, relacionado con una presunta exigencia de 200 mil pesos.

Anteriormente, Guerra compartió un video en sus redes sociales donde explicó cómo fue la llamada que sostuvo con la presidenta.

“Me dijo que estaba enterada del caso y se comprometió a que no iba a existir impunidad, yo le insistí que pedía justicia por mí y por todos los casos de violencia que se han dado en Juchitán, que es una lucha colectiva y no es un caso aislado”, mencionó en el video compartido el 20 de septiembre.

“Me ofrecieron incorporarme al mecanismo de protección para sentirme un poquito más segura, yo les invito a que denuncien y no se queden callados, que se logre la justicia”, agregó.