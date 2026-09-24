Sheinbaum emociona al ARMY: ‘Esperamos a BTS en México en 2027’, dice tras reunión con presidente surcoreano

Previo a sus conciertos en la CDMX en mayo, Claudia Sheinbaum recibió a la banda surcoreana BTS en Palacio Nacional. (Fotografía. Cuartoscuro, Xinhua)

Claudia Sheinbaum emociona al ARMY al asegurar el regreso de BTS a México para 2027, mensaje que envió tras la reunión que tuvo con el presidente surcoreano, Lee Jae-myung, en Palacio Nacional.

“El día de mañana se presentará el grupo Stray Kids en nuestro país y también esperamos la llegada de BTS a México nuevamente en el 2027”, declaró la presidenta de México.

Esto se suma a que BTS, durante sus conciertos en el Estadio GNP Seguros, expresó su deseo de volver a territorio mexicano para dar más presentaciones, esto por la respuesta del ARMY.

La presidenta Claudia Sheinbaum ya había dicho que los intérpretes de ‘Dynamite’ aceptaron su petición de regresar próximamente a México, información que compartió luego de la reunión que tuvo con ellos en Palacio Nacional en mayo de 2026, aunque no precisó fechas ni recinto.

Claudia Sheinbaum, presidenta de México, recibió a Lee Jae-myung, presidente de Corea del Sur. (Foto: Graciela López/Cuartoscuro) (Graciela López Herrera)

¿Qué platicaron Lee Jae-myung, presidente surcoreano, y Claudia Shienbaum sobre el K-pop?

El fenómeno del K-pop, según ambos políticos, tuvo un sitio en la conversación que tuvieron durante la reunión de este jueves, donde surgió el Plan de Acción México-Corea 2026-2030, el cual contiene acuerdos y estrategias para colaborar en diferentes temas, entre ellos la cultura.

“La afición de la juventud mexicana por el K-pop y la gastronomía coreana es muestra de esa cercanía que crece entre nuestros pueblos”, apuntó Sheinbaum.

Además, la gobernante mexicana reveló que se encuentra en análisis la creación conjunta de un centro dedicado a la cultura K-Pop en México, donde se incluya música y más actividades artísticas y culturales.

El proyecto sería bilateral, pues algo similar se instalaría en Corea del Sur, pero Claudia Shienbuam no reveló más detalles sobre el género musical que se impartiría.

Sumado a lo anterior, el presidente Lee Jae-myung, destacó el creciente interés mexicano por temas culturales coreanos, entre ellos el K-pop, la gastronomía y la industria de belleza surcoreanas, y anunció la creación este año de un grupo de trabajo para impulsar la coproducción de contenidos y la formación de talento.

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Con información de EFE