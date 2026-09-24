Pepsi alista aumento de precios para finales de 2026: ¿Qué sabemos del incremento en refrescos y papas?

PepsiCo está subiendo los precios de algunas patatas fritas, refrescos y salsas, tan solo unos meses después de haberse comprometido a hacer que sus aperitivos fueran más asequibles.

Se espera que aumente los precios de las bolsas de papas fritas de tamaño familiar, incluyendo Doritos y Ruffles, cuyos precios se habían reducido a principios de este año.

Se prevé que estos aumentos, que también afectarán a otras marcas como SunChips, entren en vigor a finales de este año o principios de 2027, según las mismas fuentes, que prefirieron permanecer en el anonimato por no estar autorizadas a hablar públicamente.

Los precios de ciertas papas fritas subirán entre 1 y 5 por ciento, en línea con la inflación, según informó un portavoz de PepsiCo. Añadió que los nuevos precios serán inferiores a los que tenían antes de la rebaja de precios de principios de este año.

La compañía sigue trabajando para mantener precios bajos siempre que sea posible y mantiene su compromiso con la accesibilidad económica, afirmó el portavoz.

Las acciones de PepsiCo cayeron a su nivel más bajo de la sesión tras el informe de Bloomberg, llegando a descender hasta un 0.8 por ciento a las 10:54 de la mañana del jueves en Nueva York. Las acciones han caído casi un 10 por ciento este año.

¿Por qué Pepsi subirá los precios de sus productos?

PepsiCo se enfrenta a la presión de aumentar sus ventas en Norteamérica, pero el incremento de los costes y un consumidor estadounidense cada vez más exigente dificultan sus esfuerzos. El precio de sus patatas fritas, en particular, ha cobrado protagonismo después de que la empresa perdiera espacio en los estantes debido a su elevado coste.

En febrero, PepsiCo anunció una reducción de precios de hasta un 15 por ciento para sus principales marcas de papas fritas con el objetivo de impulsar las ventas, que se habían estancado tras el aumento excesivo de los precios, llegando algunas bolsas a superar los 7 dólares.

Sin embargo, la compañía registró una disminución del 2 por ciento en los ingresos de su negocio de alimentos en Norteamérica y un volumen de ventas prácticamente sin cambios en sus resultados más recientes de julio. El director ejecutivo de PepsiCo, Ramón Laguarta, afirmó que el consumidor se encontraba bajo una presión mayor de la esperada debido al aumento del precio de la gasolina.

PepsiCo también está subiendo los precios esta semana de algunas salsas, incluyendo los frascos extragrandes y extragrandes de salsa Tostitos y las salsas Fritos enlatadas, según un memorando al que tuvo acceso Bloomberg News.

En las tiendas Dollar General, los frascos extragrandes de salsa Tostitos ahora cuestan 4 dólares, en lugar de 3.80 dólares, mientras que los frascos extragrandes cuestan 5.50 dólares, en lugar de 4.95 dólares. Las salsas Fritos enlatadas subieron de 3.30 a 3.75 dólares.

Según fuentes familiarizadas con el asunto, la compañía también prevé aumentar los precios de algunos refrescos y ha advertido a algunos minoristas sobre las próximas subidas de precios.

PepsiCo declinó hacer comentarios específicos sobre los aumentos de precios que afectan a los refrescos y las bebidas gaseosas, pero afirmó que está buscando un equilibrio entre los precios bajos y las finanzas a largo plazo de la compañía.

Otras empresas alimentarias, como Campbell’s Co. y Conagra Brands Inc., han anunciado subidas de precios ante el aumento sostenido de los costes de la energía y los fertilizantes, así como los aranceles a las importaciones.

A principios de este mes, la Oficina de Estadísticas Laborales de Estados Unidos informó de que el índice de precios al consumidor subió un 04 por ciento en agosto , lo que aviva la preocupación de que la inflación no esté disminuyendo.

En última instancia, los minoristas deciden cuánto de los aumentos de precios de una empresa están dispuestos a asumir y cuándo, sopesando diversos factores como la competencia en el mercado y la demanda de los consumidores. Kroger Co. ha dejado de vender bebidas energéticas Red Bull y productos de charcutería Boar’s Head en muchas de sus tiendas porque la cadena de supermercados no acepta sus aumentos de precios.

Laguarta declaró en febrero que la empresa negoció aumentos de dos dígitos en el espacio que ocupaban los estantes en las tiendas, además de las reducciones de precios.