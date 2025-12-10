PepsiCo le copia a Coca-Cola: Acelerará reducción de calorías en México rumbo a 2030

De acuerdo con PepsiCo, el portafolio de bebidas ha tenido una reducción superior al 50 por ciento en el contenido calórico. (Foto: Shutterstock)

PepsiCo y su embotelladora en México, GEPP, establecieron que para el 2030, el 90 por ciento de su portafolio de bebidas contenga menos de 20 calorías por cada 100 mililitros.

“Para alcanzarlo, ambas empresas ampliarán más su portafolio de marcas reducidas y sin calorías; incentivarán su consumo mediante comunicación responsable e innovación en empaques”, señaló la compañía mediante un comunicado.

Según la empresa que maneja marcas como Mirinda, Jarritos, Squirt, Pepsi, Jumex Fresh, Lipton, Gatorade, entre otras, seguirá cumpliendo sus políticas de autorregulación, garantizando la no participación de niñas, niños y adolescentes en las comunicaciones de bebidas saborizadas, además de promover empaques para consumo individual en diferentes plataformas.

¿Por qué PepsiCo ha reducido calorías en productos?

De acuerdo con la compañía, el portafolio de bebidas ha tenido una reducción superior al 50 por ciento en el contenido calórico, a unas semanas de que entre en vigor el alza de más del 80 por ciento del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios (IEPS) aplicado a bebidas azucaradas.

“Este enfoque se ha traducido en una agenda sostenida de reformulación, desarrollo tecnológico y estándares internos más estrictos que los requisitos del propio mercado. Todo ello sin renunciar al sabor ni a la experiencia sensorial que buscan los consumidores”, explicó PepsiCo.

Agregó que actualmente, más del 75 por ciento de la oferta de bebidas es reducido o sin calorías, evidenciando una transformación sostenida, coordinada y de gran escala, ya que todas las marcas clave del portafolio con calorías han sido ya reformuladas, cumpliendo y excediendo los compromisos establecidos por la Asociación Mexicana de Bebidas (MexBeb).

¿Cuántas calorías han reducido?

Durante los últimos años, añadió, las reformulaciones se han reflejado en los anaqueles: la marca Pepsi ya registra 59 por ciento menos calorías, mientras que marcas de sabores como 7Up, Manzanita Sol y Mirinda han sido también reformuladas alcanzando 0 calorías, todas con alcance al 100 por ciento de las presentaciones del portafolio y con contenido calórico inferior a otras marcas de la industria.

“Hay resultados concretos para los consumidores, y eso implica llevar estas reformulaciones a cada presentación, cada canal y cada hogar del país. La transformación no se anuncia: se ejecuta, y hemos desarrollado un portafolio que responde mejor al México de hoy”, señaló Carlos Flores, Director de Asuntos Legales y Regulatorios de GEPP.

“En este sentido, todas las marcas clave del portafolio con calorías han sido ya reformuladas, excediendo los compromisos establecidos por MexBeb”, añadió.