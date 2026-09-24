Noroña amenaza con grabar a ciudadanos que lo confronten: ‘Será famoso a mis costillas’

Fernández Noroña ha sido confrontado en diveras ocasiones en la vía pública.

El senador de Morena, Gerardo Fernández Noroña, advirtió que comenzará a grabar y exhibir públicamente a las personas que lo confronten, increpen o videograben en espacios públicos, luego del incidente que protagonizó con ciudadanos en la Terminal 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM).

Durante su habitual videocharla, el legislador aseguró que, a partir de ahora, registrará en video este tipo de encuentros y difundirá las imágenes en sus redes sociales para que la ciudadanía valore lo ocurrido.

“Quien se quiera hacer famoso se va a hacer famoso, a mis costillas se va a hacer famoso. Yo voy a estar grabando siempre”, afirmó Fernández Noroña.

El anuncio ocurre días después de que el senador fuera increpado en el AICM por personas que le gritaron expresiones como “corrupto”, “narcopolítico” y “fuera Morena”. El episodio fue grabado y posteriormente difundido en redes sociales.

¿Qué dijo Noroña sobre grabar a quienes lo confronten?

Fernández Noroña señaló que su intención será registrar los encuentros para evitar que solamente exista una versión de lo sucedido. El senador de Morena planteó que las imágenes permitan a la ciudadanía formarse su propio juicio sobre cada incidente.

El legislador también estableció una diferencia entre las expresiones de protesta y lo que considera agresiones o acoso.

“Una cosa es que te puedan criticar, la protesta, y otra cosa es que estén en la agresión y el acoso”, sostuvo.

Noroña indicó además que publicará los videos de quienes decidan confrontarlo, bajo el argumento de que así se podrá conocer lo ocurrido desde su perspectiva.

¿Qué ocurrió con Noroña en el AICM?

El episodio que detonó el anuncio ocurrió el domingo 20 de septiembre en la Terminal 2 del AICM, cuando el senador regresaba de Nayarit. Videos difundidos en redes sociales muestran a varias personas increpándolo mientras caminaba por las instalaciones del aeropuerto.

Entre las expresiones que se escuchan están “corrupto”, “narcopolítico” y “fuera Morena”. De acuerdo con los reportes publicados sobre el incidente, Noroña continuó caminando y posteriormente respondió en sus propias redes sociales.

El senador descartó emprender acciones legales contra las jóvenes que participaron en el episodio y sostuvo que el asunto estaba superado. En cambio, anunció que responderá a futuras confrontaciones mediante grabaciones.

El caso también generó un intercambio posterior en redes sociales, luego de que Noroña difundiera material relacionado con personas vinculadas con una de las jóvenes que lo increparon.