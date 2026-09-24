Moody’s trae un pronóstico gris para Pemex: Necesitará 10 mil mdd al año del gobierno por 5 años

Moody’s estimó que los vencimientos de deuda representan apenas el piso del respaldo.

Petróleos Mexicanos (Pemex) necesitará transferencias del Gobierno Federal por al menos 10 mil millones de dólares (mdd) anuales durante los próximos cinco años para hacer frente a sus obligaciones financieras, estimó Roxana Muñoz, vicepresidente senior de calificaciones de Moody’s Ratings.

La analista de Pemex para Moody’s estimó que los vencimientos de deuda representan apenas el piso del respaldo que necesitará la petrolera, ya que a ello podrían sumarse otras necesidades derivadas de su operación.

“En promedio esperamos al menos 10 mil millones de transferencia cada año. Y hablo de cinco años, pero si no cambia nada en la parte operativa, esto podría extenderse a más años”, señaló durante la conferencia Moody’s Inside LatAm México 2026.

De concretarse esta estimación, el respaldo gubernamental ascendería a por lo menos 50 mil mdd durante los próximos cinco años.

La especialista explicó que Pemex continuará requiriendo el respaldo del soberano debido a que todavía enfrenta retos en producción, restitución de reservas y refinación, además de la necesidad de mejorar su generación de efectivo.

¿Banobras puede apoyar a Pemex?

Respecto a los apoyos a Pemex, Jorge Mendoza, director general del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras) señaló en entrevista que todavía tienen la capacidad de apoyar a Pemex con otro vehículo financiero, pero la petrolera no lo ha solicitado.

“Nosotros tenemos la capacidad de hacerlo. No nos ha notificado aún Pemex ni vemos un problema de proveedores de corto plazo para asumir que viene un programa grande como el del año pasado”, dijo.

¿Qué pasaría con la deuda de Pemex?

A pesar de la necesidad de mantener el respaldo gubernamental, la deuda financiera de Pemex podría registrar una reducción cercana a 45 por ciento entre 2019 y 2030.

Al cierre de 2019, la petrolera reportaba una deuda financiera de 105 mil 235 mdd, mientras que Moody’s estima que podría disminuir hasta alrededor de 57 mil mdd hacia 2030 si la empresa continúa pagando sus vencimientos sin refinanciarlos.

“Si asumimos que Pemex año con año paga los vencimientos, a 2030 podríamos llegar a estos 57 mil millones de dólares de deuda”, explicó Muñoz.

Esto implicaría una disminución aproximada de 48 mil 235 mdd, equivalente a 45.8 por ciento respecto al nivel registrado en 2019.

Sin embargo, Moody’s advirtió que incluso una deuda de 57 mil mdd continuaría representando un nivel elevado para la petrolera.

Además, la reducción de los pasivos de Pemex no necesariamente significa que desaparezca la presión para las finanzas públicas.

Renzo Merino, vicepresidente de Riesgo Soberano de Moody’s Ratings, señaló que para la calificadora será fundamental observar si Pemex consigue reducir su deuda con recursos propios o si continúa haciéndolo mediante transferencias del Gobierno Federal.

En este último escenario, explicó, mientras disminuye la carga financiera de Pemex, podría incrementarse la del Gobierno Federal, trasladando parte de la presión de la petrolera hacia el soberano.