‘Mono’ Osuna revela su mejor salario como jugador; ‘ventila’ cuánto ganaba Memo Ochoa en el América

El exfutbolista Mario ‘Mono’ Osuna reveló cuánto llegó a ganar como jugador de la Liga MX e, incluso, ventiló los sueldos de algunos de sus excompañeros.

Durante una conversación como parte de La Granja VIP, el exmediocampista habló sobre el mejor contrato que tuvo en su carrera y algunas cifras que llegó a conocer, como el salario de Francisco Guillermo Ochoa durante su segunda etapa en el América.

¿Cuánto ganaba Memo Ochoa en América? Esto dijo el ‘Mono’ Osuna

De acuerdo con Osuna, Memo Ochoa tenía uno de los mejores contratos durante la etapa en la que ambos coincidieron en Coapa.

“Cuando estaba en el América, el que más ganaba era Memo (Ochoa), como 6 millones de pesos”, contó Osuna durante una conversación al interior del reality con Fernando Lozada.

Ochoa regresó al América en 2019 para tener una segunda etapa con el club, después de jugar en Europa y como una de las principales figuras del equipo. En 2021 coincidió con Osuna, quien llegó a la institución ese mismo año y tuvo una estancia breve tras no encontrar regularidad en el cuadro azulcrema.

Además, explicó que el exdefensor central y mundialista Francisco ‘Maza’ Rodríguez ganaba alrededor de 4 millones de pesos al mes también en el América.

'Memo' Ochoa se retiró tras el Mundial de 2026. (Foto: Xinhua)

¿Cuánto ganaba ‘Mono’ Osuna en Monarcas Morelia? Este fue su mejor salario

Osuna, exparticipante de otros realities como Exatlón México, explicó que el mejor salario de su carrera llegó durante su etapa con el extinto Monarcas Morelia.

“Cuando yo gané más fue en Monarcas, gané 750 (mil pesos) al mes”, recordó el exmediocampista mexicano.

El exfutbolista también señaló que ‘el goleador del equipo’ en ese entonces ganaba unos 2.5 millones de pesos mensuales. Aunque no lo identificó, podría tratarse del exdelantero peruano Raúl Ruidíaz, quien fue referente del equipo durante la misma época en la que Osuna jugó con Monarcas.

El deportista no dio mayores detalles sobre otras percepciones y deducciones que reciben los futbolistas, como bonos, primas, impuestos u otras condiciones contractuales que suelen negociar sus representantes.

La etapa mejor pagada del 'Mono' Osuna fue en Monarcas Morelia. FOTO: HILDA RÍOS/ CUARTOSCURO.COM (Hilda Ríos)

¿En qué equipos jugó ‘Mono’ Osuna, exfutbolista de ‘La Granja VIP’?

La carrera profesional de Osuna comenzó con Dorados de Sinaloa y después pasó por Querétaro, donde se consolidó en la Liga MX. Posteriormente llegó a Monarcas Morelia. Tras la transformación del club en Mazatlán FC, continuó con la nueva franquicia y en 2021 llegó al América, donde compartió vestidor con Ochoa.

Más tarde regresó a Dorados y Querétaro, además de jugar con FC Juárez. Su último paso por la Liga MX ocurrió precisamente con los Bravos, antes de continuar ligado al futbol con el Olimpo United —equipo de ‘Chicharito’ Hernández— en la Kings League. Luego, formó parte de distintos proyectos televisivos.

El originario de Culiacán también tuvo un breve periodo con la Selección Mexicana. Después del Mundial de Brasil 2014, Miguel ‘Piojo’ Herrera lo convocó para un par de partidos amistosos ante Estados Unidos y Brasil.

Después, fue llamado para la Copa América 2015, donde únicamente jugó unos minutos en la segunda jornada del torneo ante Chile, antes de que México fuera eliminado en la fase de grupos. Tras ello, no volvió al ‘Tri’.