¿Cuándo se estrena ‘Madden’? Nicolas Cage se ‘transforma’ para ser leyenda de la NFL

Nicolas Cage (La leyenda del tesoro perdido) se mete en la piel de una de las figuras más emblemáticas de la NFL como el protagonista de la próxima cinta dirigida por David O. Russell (Escándalo americano): Madden.

La nueva película lleva a la pantalla la vida de John Madden, pero no se limita a su etapa como entrenador. La historia recorre su paso por los Raiders, su salto a la televisión y el nacimiento de una saga de videojuegos que terminó llevando su apellido a millones de jugadores.

‘Madden’: Elenco y fecha de estreno de la película de Nicolas Cage

Nicolas Cage interpreta a John Madden y aparece con una transformación física que modifica por completo su apariencia que llamó poderosamente la atención de los aficionados al cine. Para el papel utiliza una peluca castaña y despeinada, cejas más pobladas, prótesis y un traje corporal que aumenta su volumen.

Christian Bale (Batman: El caballero de la noche) interpreta al empresario Al Davis y también cambia drásticamente su apariencia para representar al propietario de los Raiders.

Además de Cage y Bale, el elenco incluye a Kathryn Hahn (Agatha en todas partes) como Virginia Madden, esposa de John; Sienna Miller (Francotirador) como Carol Davis, esposa de Al Davis; y John Mulaney (Big Mouth) como Trip Hawkins, fundador de la empresa de videojuegos EA Sports.

Shane Gillis (Sobre ruedas) también forma parte de la película, junto con Joel Murray (Dios Bendiga América). David O. Russell dirige y escribió el guion junto con Cambron Clark (The Last Ride), a partir de una versión anterior de Clark.

Madden tendrá un estreno limitado en cines el 11 de noviembre de 2026, que no se ha confirmado si llegará este modelo a México. Mediante streaming, llegará globalmente a Prime Video el 18 de noviembre, incluyendo nuestro país.

La película explora las relaciones de Madden con su entorno. Foto: Quantrell Colbert / Prime Amazon Content Services LLC

¿De qué trata la nueva película ‘Madden’ y quién fue John Madden?

La película recorre la vida de John Madden, desde su etapa como entrenador de los Oakland Raiders hasta su consolidación como comentarista de la NFL y figura ligada al videojuego Madden NFL. Dirigió a los Raiders de 1969 a 1978, periodo en el que consiguió un porcentaje de victorias de .759 y llevó al equipo a conquistar el Super Bowl XI.

Tras dejar las laterales, construyó una carrera de tres décadas como comentarista de la NFL. En 1988 se asoció con EA Sports para aportar su nombre y experiencia al videojuego Madden NFL, que con el tiempo se convirtió en una de las series más reconocidas de la industria y el título por excelencia en este deporte.

La cinta también explora su relación con Al Davis, propietario de los Raiders y uno de sus amigos más cercanos, así como su vínculo con su esposa Virginia. De acuerdo con Prime Video, la película retrata cómo la personalidad, los conocimientos y el amor que le tenía Madden al futbol americano trascendieron su etapa como entrenador y lo llevaron como una de las máximas figuras del deporte. Madden murió el 28 de diciembre de 2021, a los 85 años.