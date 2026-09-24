Semana 3 de la NFL 2026: ¿A qué hora y dónde ver todos los partidos EN VIVO en México?

Los Indianapolis Colts estuvieron a punto de dar la sorpresa ante Kansas City Chiefs en la semana 2 de la temporada NFL 2026. (Fotografía. AP, NFL)

La emoción del futbol americano no baja el ritmo. Después de dos jornadas que dejaron resultados inesperados, como la victoria de los Arizona Cardinals sobre Los Angeles Chargers, además de remontadas y actuaciones destacadas, la temporada de la NFL entra en su Semana 3 con una nueva cartelera de 16 partidos y varios equipos que comienzan a sentir la presión por sumar su primera victoria.

Después de dos semanas, ocho equipos llegan con marca de 2-0, que son: Kansas City Chiefs, Buffalo Bills, Cincinnati Bengals, Seattle Seahawks, San Francisco 49ers, Minnesota Vikings, Las Vegas Raiders y Philadelphia Eagles.

En el extremo opuesto, Atlanta Falcons, Miami Dolphins, Houston Texans, Indianapolis Colts, Tennessee Titans, New York Giants y Tampa Bay Buccaneers todavía no conocen la victoria.

Además, la Semana 3 también tendrá el segundo partido internacional de la temporada. Baltimore y Dallas se enfrentarán en el Estadio Maracaná de Río de Janeiro, en el primer encuentro de temporada regular de la NFL que se realiza en esa ciudad.

¿Cuándo y dónde ver la Semana 3 de la NFL 2026?

La actividad en los emparrillados de la NFL comienza este jueves 24 de septiembre con el duelo entre Atlanta Falcons y Green Bay Packers. La Semana 3 terminará con el enfrentamiento entre Philadelphia Eagles y Chicago Bears en el tradicional Monday Night Football del próximo lunes 28 de septiembre.

Todos los partidos se podrán ver a través de NFL Game Pass, disponible mediante plataformas como DAZN y Amazon Prime Video. Además, algunos encuentros, principalmente los del domingo, tendrán transmisión por televisión abierta o Disney+.

¿Cómo llegan los equipos a la Semana 3 de la NFL?

La tercera jornada de la NFL comienza con Atlanta Falcons ante Green Bay Packers en Lambeau Field. Los Falcons llegan con marca de 0-2 después de una derrota escandalosa por 34-3 ante Carolina Panthers, pero tendrán un cambio importante en la ofensiva: Michael Penix Jr. será el quarterback titular, en lo que será su primer partido desde que sufrió una rotura del ligamento cruzado anterior en noviembre de 2025.

Green Bay presenta un panorama diferente. Los Packers tienen registro de 1-1 después de remontar una desventaja de 10 puntos en el último cuarto para vencer 20-17 a los New York Jets en tiempo extra. Jordan Love lanzó dos pases de touchdown, aunque el equipo llega con bajas, como la del receptor Jayden Reed, quien sufrió una lesión en el cuello.

El domingo comienza con Los Angeles Chargers frente a Buffalo Bills, dos equipos que llegan con realidades opuestas. Los Bills mantienen el paso perfecto, con registro de 2-0, mientras que los Chargers todavía buscan su primera victoria después de caer 26-14 contra Las Vegas Raiders.

Bills Los Bills llegan a la semana 3 de la NFL tras derrotar a Detroit y a Houston en los primeros dos partidos de la temporada. (Fotografía. AP)

Carolina Panthers y Cleveland Browns intentarán aprovechar el impulso de sus primeras victorias. Bryce Young lanzó para 287 yardas y tres touchdowns en el triunfo 34-3 de Carolina sobre Atlanta, mientras que Cleveland derrotó 23-19 a Tampa Bay.

New York Jets visitará a Detroit Lions después de dejar escapar una ventaja de 10 puntos ante Green Bay. Los Jets terminaron con una derrota por 20-17 en tiempo extra y llegan con marca de 1-1. Detroit también intentará recuperar terreno después de caer ante Buffalo.

Uno de los encuentros entre equipos necesitados de una victoria será el que tendrán Houston Texans e Indianapolis Colts. Los texanos perdieron 20-6 ante Cincinnati pese a las 353 yardas por pase de C. J. Stroud, mientras que Indianapolis estuvo cerca de sorprender a Patrick Mahomes y a los Kansas City Chiefs, pero cayó 33-30 en tiempo extra.

New England Patriots visitará a Jacksonville Jaguars después de conseguir su primera victoria de la temporada. Los Patriots derrotaron 20-3 a Pittsburgh con una actuación en la que su defensiva también aportó puntos. Jacksonville cayó 20-13 contra Denver después de comenzar la campaña con un triunfo.

Kansas City Chiefs buscará mantener el invicto ante Miami Dolphins. Patrick Mahomes llega después de lanzar para 382 yardas en la apretada victoria sobre Indianapolis. Miami buscará despertar tras llegar con dos derrotas consecutivas; la última fue ante San Francisco, por 35-13.

Tennessee Titans y New York Giants también llegan sin victorias. Tennessee perdió 24-20 frente a Philadelphia, mientras que los Giants fueron superados 28-6 por Los Angeles Rams. New York, además, quedó pendiente del estado de salud de Jaxson Dart, quien salió del último partido por una lesión en la rodilla.

La cartelera matutina del domingo incluye un duelo directo de la AFC Norte entre Cincinnati Bengals y Pittsburgh Steelers. Cincinnati está invicto después de vencer a Houston, encuentro en el que Joe Burrow encontró a Ja’Marr Chase para dos pases de touchdown. Pittsburgh intentará reaccionar tras sufrir la derrota ante uno de los finalistas del último Super Bowl.

Otro de los equipos con marca de 2-0 es Seattle Seahawks, que visitará a Washington Commanders después de aplastar 31-7 a Arizona. Washington viene de perder 37-20 contra Dallas, donde sufrió la baja de su mariscal de campo, Jayden Daniels, por una dislocación en el codo izquierdo.

En los partidos de la tarde, Arizona Cardinals visitará a San Francisco 49ers en un duelo de la NFC Oeste. Los Cardinals intentarán recuperarse de la derrota ante Seattle, mientras que los 49ers llegan invictos después de imponerse a Miami por 35-13, con Brock Purdy y Christian McCaffrey entre sus principales figuras ofensivas.

Los 49ers de San Francisco derrotaron Miami y Los Angeles en sus primeros partidos de la temporada de la NFL. (Fotografía. AP)

Minnesota Vikings también buscará mantener su inicio perfecto frente a Tampa Bay Buccaneers. Los Vikings llegan con marca de 2-0 y tendrán nuevamente a Kyler Murray, quien superó el protocolo de conmoción cerebral en el juego inaugural. Tampa Bay, en cambio, todavía no gana después de caer ante Cleveland.

La actividad continuará con Las Vegas Raiders frente a New Orleans Saints. Los Raiders comenzaron la campaña con dos triunfos y vienen de superar a Los Angeles Chargers. Los Saints también llegan con impulso después de vencer 24-17 a Baltimore y conseguir su primera victoria.

Uno de los duelos más atractivos de la Semana 3 de la NFL estará en Brasil. Baltimore Ravens y Dallas Cowboys se enfrentarán en el Estadio Maracaná de Río de Janeiro, en el primer partido de temporada regular de la NFL celebrado en esa ciudad.

Los Ravens llegan con marca de 1-1, mientras que Dallas viene de derrotar 37-20 a Washington en una tarde histórica para Dak Prescott, quien superó a Tony Romo como líder de los Cowboys en pases de touchdown.

El domingo por la noche se enfrentarán Los Angeles Rams y Denver Broncos. Matthew Stafford lanzó para 327 yardas y cuatro touchdowns en la victoria 28-6 de los Rams contra New York Giants, mientras que Davante Adams acumuló 195 yardas y dos anotaciones. Denver también llega después de ganar, tras superar 20-13 a Jacksonville.

Finalmente, Philadelphia Eagles y Chicago Bears protagonizarán el Monday Night Football. Los Eagles mantienen marca perfecta después de vencer 24-20 a Tennessee con una serie ofensiva decisiva comandada por Jalen Hurts. Chicago llega con registro de 1-1 después de caer 9-3 ante Minnesota y buscará recuperar la producción ofensiva que mostró durante su contundente debut de temporada.