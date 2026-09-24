¿Qué material adicional tiene ‘Avengers: Endgame Encore’? Estas son las dos versiones

Siete años después de su estreno original, Avengers: Endgame vuelve a los cines con una edición especial que busca conectar el cierre de la Saga del Infinito con la próxima gran película de Marvel.

La nueva edición, bajo el título de Avengers: Endgame Encore mantiene la historia que conocimos en 2019, pero incorpora contenido adicional y una conexión con Avengers: Doomsday. Pero, también existen las funciones en formato Infinity Vision con diferencias no solo en la calidad de imagen y sonido.

'Avengers: Endgame Encore' ya está disponible en las salas de cine en México. (Foto: Marvel Studios).

¿Qué material adicional tiene ‘Avengers: Endgame Encore’?

La principal diferencia entre Avengers: Endgame Encore y la película que llegó a los cines en 2019 está en el material añadido para este reestreno. Sin embargo, surgieron dos versiones y la distinción radica en la duración y la cantidad de escenas extra que tiene.

Ambas versiones incluyen una introducción especial y material que sirve como conexión con Avengers: Doomsday. Las funciones en el formato Infinity Vision incorporan aproximadamente tres minutos adicionales de contenido.

La versión original tenía una duración de aproximadamente 181 minutos, mientras que los registros de clasificación para ‘Encore’ contemplan dos: uno de 183 minutos con 3 segundos y la de Infinity Vision es de 186 minutos con 14 segundos.

Cabe destacar que este material extra no es inédito de la versión original de Endgame, en cambio son para conectar la siguiente película de Marvel.

En términos de duración, las dos versiones quedan así:

Versión estándar: 183 minutos y 3 segundos.

183 minutos y 3 segundos. Versión IMAX/Infinity Vision: 186 minutos y 14 segundos.

186 minutos y 14 segundos. Película original de 2019: aproximadamente 181 minutos.

'Avengers: Endgame' parecía el cierre de la participación de Robert Downey Jr. en el UCM. (Foto: YouTube Marvel Entertainment)

¿Qué pasa en las escenas postcréditos de ‘Avengers: Endgame Encore’?

Alerta de spoilers. Existen diferentes escenas postcréditos en la película de Marvel, algo que en la primera versión no tenía.

En la primera de ellas aparece Bruce Banner luego de que es encerrado por lo sucedido en Spider-Man: Brand New Day y el incidente con Jean Grey, personaje de Sadie Sink. En eso aparece Doom quien le dice que va a llevárselo.

La segunda tiene a Mobius y Casey cuando detectan que el UCM y el universo de los X-Men está apunto de chocar.

Posteriormente ve a Tony Stark mientras golpea metal, tal como aparece en la primera película de Iron Man, pero esta vez forja la máscara del Dr. Doom y no la armadura icónica de la cinta que dio inicio al UCM.

También hay una extensión de lo que ocurrió en Endgame del 2019, pues aparece Steve Rogers y Peggy Carter bailan en el pasado.

Es aquí donde llega Loki quien dice que “puede ayudarlos a los dos”, de esta forma se explicaría por qué un Steve Rogers “joven” aparece en Doomsday, esta sería la escena exclusiva de Infinity Vision.

¿Qué es el formato Infinity Vision?

Infinity Vision es una nueva certificación de exhibición premium impulsada por Disney para ofrecer una nueva experiencia de gran formato con pantallas más grandes, imágenes de alta calidad y sistemas de sonido diseñados para una sensación más inmersiva.

El formato se está utilizando para algunas de las exhibiciones de Avengers: Endgame Encore y también estará disponible para Avengers: Doomsday.

¿Cuándo se estrena ‘Avengers: Doomsday’?

Después del regreso de Endgame, Marvel continuará la historia con Avengers: Doomsday, una de las próximas películas de gran escala del Universo Cinematográfico de Marvel.

La cinta llega exclusivamente a los cines el 18 de diciembre de 2026, de acuerdo con la información oficial de Disney. La película será dirigida por Anthony y Joe Russo.

La cinta ontará con personajes de distintos universos y tendrá a Robert Downey Jr. como Victor von Doom, además de un reparto que incluye a Chris Evans, Chris Hemsworth, Pedro Pascal, Anthony Mackie, Florence Pugh, Vanessa Kirby, Patrick Stewart, Ian McKellen y Tenoch Huerta Mejía, entre otros.