Recaudación de aduanas cae 3.1% en agosto; estímulos a gasolinas ‘desploma’ ingresos por IEPS

La recaudación de las aduanas cayó 3.1 por ciento anual en agosto, ‘arrastrada’ por el desplome de 33.7 por ciento en los ingresos por IEPS ante los mayores estímulos aplicados a gasolinas y diésel.

En agosto, las aduanas captaron 113 mil 271 millones de pesos. De ese total, la recaudación de IEPS aportó 13 mil 498 millones de pesos, 6 mil 947 millones de pesos menos que los 20 mil 445 millones que se habrían colectado sin el efecto de los estímulos fiscales.

La Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) señaló que el comportamiento del IEPS obedeció al incremento de los estímulos aplicados al diésel y las gasolinas, como mecanismo para evitar ‘gasolinazos’ que afectan la economía de las familias.

Sin considerar ese efecto, la recaudación habría sido 0.4 por ciento superior a la registrada en agosto de 2025.

¿Cuánto recaudaron las aduanas de México por IVA?

El efecto del IEPS contrastó con el desempeño de los otros dos grandes impuestos que cobra la autoridad aduanera: El IVA generó 79 mil 47 millones de pesos, equivalentes a 69.8 por ciento de la recaudación total, con un incremento anual de 0.4 por ciento.

El resultado del IVA se dio pese a la apreciación del peso, que redujo la base gravable de las importaciones. En agosto, el tipo de cambio promedio fue de 17.08 pesos por dólar, 8.7 por ciento menor al de 18.71 pesos registrado en el mismo mes de 2025. La ANAM atribuyó el desempeño positivo al aumento de las operaciones y al fortalecimiento de las acciones de fiscalización.

El Impuesto General de Importación (IGI) alcanzó 17 mil 213 millones de pesos, su segundo mejor resultado del año y un crecimiento de 18.7 por ciento anual. La autoridad relacionó este avance con las acciones de control para determinar el valor y la clasificación arancelaria de las mercancías.

Así, el menor ingreso tributario de agosto no estuvo acompañado por una caída en la actividad aduanera. Las operaciones de comercio exterior sumaron 1.89 millones, un aumento de 4.1 por ciento anual, aunque los pedimentos se mantuvieron prácticamente sin cambios, con una baja de 0.1 por ciento, al ubicarse en 899 mil 392.

El comportamiento de las aduanas también mostró una fuerte concentración de la recaudación. Las marítimas captaron 59 mil 324 millones de pesos, 52.4 por ciento del total, pese a una caída anual de 2.1 por ciento; las fronterizas aportaron 35 mil 263 millones de pesos, 31.1 por ciento del total, con una reducción de 5 por ciento; mientras las interiores generaron 18 mil 684 millones de pesos, 16.5 por ciento, 2.7 por ciento menos que un año antes.