¿A qué hora se estrena ‘JoJo’s Bizarre Adventure: Steel Ball Run’? Calendario de capítulos

Tuvo que pasar casi medio año para que los fans de ‘JoJo’s Bizarre Adventure' pudieran ver el segundo capítulo de Steel Ball Run. (Fotografía. Netflix, ChatGPT)

La espera está por terminar y es momento de volver a montar a caballo para recorrer Estados Unidos en busca de los fragmentos del cuerpo de Jesucristo. Después de 6 meses sin avanzar en la carrera, Johnny Joestar y Gyro Zeppeli regresan con nuevos episodios de JoJo’s Bizarre Adventure: Steel Ball Run para continuar con la segunda y tercera etapa de la competencia.

La adaptación de la séptima parte del manga de Hirohiko Araki comenzó el pasado 19 de marzo con un episodio especial de 47 minutos, que presentó a los principales competidores y el arranque de una peculiar carrera a caballo desde San Diego hasta Nueva York.

Ahora, durante la temporada de anime de otoño de 2026, es momento de colocarle nuevamente la silla al caballo para disfrutar del 2nd y 3rd STAGE, donde Johnny y Gyro continuarán la carrera frente a peculiares rivales como Pocoloco, cuya percepción de la realidad está bastante alterada, mientras nuevos peligros y misterios revelan que detrás de la Steel Ball Run existe mucho más que una competencia a caballo.

¿Cuándo salen los nuevos capítulos de ‘JoJo’s: Steel Ball Run’?

El segundo episodio de Steel Ball Run se estrena este viernes 25 de septiembre. En México, el nuevo capítulo estará disponible en Netflix a partir de las 2:00 de la madrugada, tiempo de la CDMX.

A diferencia de lo que ocurrió con su estreno, la plataforma de streaming anunció 11 nuevos capítulos correspondientes al 2nd y 3rd STAGE de la serie, con un nuevo episodio cada viernes.

El calendario queda de la siguiente manera:

Episodio 1 — 1st STAGE: 19 de marzo (ya disponible).

— 1st STAGE: 19 de marzo (ya disponible). Episodio 2 : - 2nd STAGE: 25 de septiembre.

: - 2nd STAGE: 25 de septiembre. Episodio 3 : 2 de octubre.

: 2 de octubre. Episodio 4 : 9 de octubre.

: 9 de octubre. Episodio 5 : 16 de octubre.

: 16 de octubre. Episodio 6 : 23 de octubre.

: 23 de octubre. Episodio 7 : 30 de octubre.

: 30 de octubre. Episodio 8 : 6 de noviembre.

: 6 de noviembre. Episodio 9 : 13 de noviembre.

: 13 de noviembre. Episodio 10 : 20 de noviembre.

: 20 de noviembre. Episodio 11 : 27 de noviembre.

: 27 de noviembre. Episodio 12: 4 de diciembre.

El regreso representa un cambio importante respecto de lo ocurrido después del estreno de la serie. Tras el primer capítulo, Netflix no reveló de inmediato cuándo continuaría el anime, situación que provocó una peculiar protesta entre los seguidores de JoJo’s Bizarre Adventure.

Los fanáticos comenzaron a llenar las publicaciones de la plataforma en redes sociales con preguntas sobre el episodio 2, memes y una inquietante imagen de Johnny Joestar sosteniendo un reloj para reclamar información sobre la continuación.

La incertidumbre llegó hasta la propia producción. Yasuhiro Kimura, uno de los directores del anime, reconoció que tampoco conocía cuándo se estrenaría el siguiente episodio. Meses después, la plataforma aclaró que el esquema de distribución formaba parte del plan del comité de producción y confirmó septiembre para el regreso.

¿De qué tratarán los nuevos capítulos de ‘Steel Ball Run’?

Steel Ball Run se desarrolla en Estados Unidos en 1890, donde cientos de participantes compiten en una carrera a caballo desde San Diego hasta Nueva York. Quien consiga cruzar primero la meta recibirá un premio de 50 millones de dólares.

Entre los participantes está Johnny Joestar, un antiguo jinete que perdió la movilidad de las piernas y cuya vida cambia cuando conoce a Gyro Zeppeli, un misterioso competidor que utiliza unas bolas de acero capaces de girar a gran velocidad mediante una técnica conocida como Spin.

Al entrar en contacto con una de ellas, Johnny siente que sus piernas reaccionan por primera vez desde que quedó paralizado, lo que despierta su interés por descubrir el secreto detrás de la técnica de Gyro.

Johnny decide seguir a Gyro y participar en la Steel Ball Run. Sin embargo, conforme ambos avanzan por Estados Unidos, descubren que la competencia esconde algo mucho más importante que llegar primero a Nueva York.

Los nuevos episodios continuarán con el 2nd STAGE, una travesía de aproximadamente mil 200 kilómetros por el desierto, donde Johnny y Gyro deberán atravesar una peligrosa zona conocida como la ‘Devil’s Palm’. Extraños acontecimientos comenzarán a demostrar que existen diferentes intereses ocultos alrededor de la carrera.

El 2nd y 3rd STAGE también introducirán personajes que tendrán un papel importante en la historia, entre ellos Mountain Tim, Hot Pants y Funny Valentine, presidente de Estados Unidos.

¿Dónde ver las demás temporadas de ‘JoJo’s Bizarre Adventure’ en México?

Si quieres subirte a la Steel Ball Run, pero todavía no conoces las demás aventuras de la familia Joestar, Netflix cuenta con las entregas anteriores de JoJo’s Bizarre Adventure, desde Phantom Blood hasta Stone Ocean.

Aunque Steel Ball Run representa un reinicio de la historia creada por Hirohiko Araki, es recomendable conocer las partes anteriores de la saga para comprender el origen y el funcionamiento de los stands, los principales poderes utilizados a lo largo de JoJo’s Bizarre Adventure.

Además, Steel Ball Run retoma nombres de personajes conocidos de las partes anteriores de JoJo’s Bizarre Adventure, pero los presenta dentro de esta nueva continuidad con identidades, historias y características distintas a sus versiones originales.

Otra alternativa disponible en México es la plataforma de streaming de Crunchyroll, cuyo catálogo incluye episodios de JoJo’s Bizarre Adventure con subtítulos en español latino, desde Phantom Blood hasta Vento Aureo.