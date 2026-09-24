Los ‘estate quieto’ que aplacaron al ‘superpeso’: ¿Hay riesgo de una depreciación mayor?

El peso mexicano ha sufrido tres 'golpes' que lo han llevado a bajar en relación al dólar.

El peso mexicano enfrenta un escenario poco favorable, luego de que diversos eventos causaran una caída arriba del 3 por ciento en menos de tres semanas, y tras la publicación de datos económicos y financieros relevantes para México este jueves.

Algunos motivos para esta caída del ‘súperpeso’ son una brecha menor del diferencial de tasas de Estados Unidos y México, el encarecimiento del fondeo de yenes y nuevas tensiones en las relaciones comerciales de México.

Apenas ayer, el dólar llegó a cotizarse en 17.60 pesos, su nivel más alto desde finales de julio, con una depreciación de 1.2 por ciento del peso respecto al cierre previo. Este nivel contrasta debido a que, apenas el 4 de septiembre, el tipo de cambio se ubicó en 16.88 pesos por dólar, tocando su mejor nivel desde mayo de 2024, destaca el especialista Enrique Quintana.

En su columna de este jueves, el director editorial de El Financiero, Enrique Quintana, destacó que más allá del movimiento del peso en la jornada del miércoles, el comportamiento reciente refleja cambios en los factores que antes habían respaldado la fortaleza del peso.

De acuerdo con su análisis, en apenas 10 días, el ‘súperpeso’ recibió tres golpes: el 16 de septiembre, la Reserva Federal (Fed) subió su tasa de interés a un rango de 3.75 a 4.00 por ciento, siendo el primer incremento desde julio de 2023. Además, el comité de la Fed prevé otra alza para este año.

El segundo incidente ocurrió dos días después, cuando el Banco de Japón elevó su tasa a 1.25 por ciento, su nivel más alto en 31 años.

Como tercer punto, Quintana recordó que el 22 de septiembre, el presidente estadounidense Donald Trump calificó a México como “el centro de la violencia de los cárteles” en una ponencia ante la ONU. En esa ocasión, Trump reiteró que tomará medidas si México no lo hace.

El columnista destacó que la decisión de política monetaria de la Fed y del Banco de Japón “pegan en el corazón del atractivo financiero del peso: el diferencial de tasas”.

“Con Banxico en 6.50 por ciento y la Fed en 4.00, la ventaja de invertir en pesos se redujo a entre 250 y 275 puntos base, la menor en más de una década”, dijo, y resaltó que mientras el fondeo barato de yenes también se encarece, el carry trade que antes alimentó al peso ahora pierde fuerza.

Mientras que el tercer golpe, la declaración de Trump en la ONU sobre México, introduce una prima de riesgo relacionada con la seguridad y la relación bilateral.

Quintana suma a la lista de riesgos para el peso los precios del petróleo, que están en máximos históricos luego de que Estados Unidos e Israel comenzaran la guerra en Irán a principios de este año, que se sumó al conflicto internacional de Rusia en Ucrania. Si Estados Unidos llevara a cabo restricciones en las exportaciones del petróleo estadounidense, México resultaría afectado, pues EU es su principal proveedor.

¿El peso mexicano puede depreciarse más ante el dólar en 2026?

Enrique Quintana explicó que el peso mexicano aún acumula una apreciación del 3 por ciento en el año.

“Mi impresión es que no estamos, por ahora, ante el inicio de una espiral de depreciación, pero sí, muy probablemente, ante el fin de la tendencia de apreciación. El rango de operación del tipo de cambio se recorrió hacia arriba”, destaca el columnista.

Quintana añadió que la decisión del Banxico sobre su política monteraria de este jueves y el tono que se adopte marcarán el camino.

Este jueves, el Banco de México (Banxico) mantuvo por unanimidad la tasa de interés en el 6.5 por ciento y adelantó que sus próximas decisiones dependerán de la evolución de la inflación, el tipo de cambio y las condiciones de la economía, al indicar que no va a reaccionar de forma “mecánica” a los movimientos de la Fed.

La Junta de Gobierno argumentó que debido a que las condiciones macroeconómicas en México son distintas a las de Estados Unidos, “la política monetaria no tendría que reaccionar de manera mecánica ante los ajustes previstos a la tasa de fondos federales”.

Tras la decisión del Banxico, el peso mexicano continuó en terreno de pérdidas. El tipo de cambio se ubicó en 17.71 pesos por dólar, una depreciación de 1.16 por ciento respecto a su cierre previo.

Con información de EFE.