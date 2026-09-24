‘Caída libre’ del peso: Tipo de cambio, en las 17.65 unidades previo a decisión del Banxico

Así cotiza el peso ante el dólar en los mercados este jueves 24 de septiembre.

El peso continúa su ‘derrumbe’ ante el dólar a horas de que el Banco de México anunció su decisión de política monetaria este jueves 24 de septiembre.

Por unanimidad, el mercado prevé que la pausa en el Banxico se extenderá y la tasa de interés se quedará sin cambios en 6.50 por ciento, esto a pesar de un repunte en la inflación que fue de 3.42 por ciento en la primera quincena de septiembre.

“A raíz del alza de (la tasa de) la Fed y la expectativa de que pueda subir más, a lo mejor redujo las posibilidades (de Banxico) a continuar con los recortes, al menos de corto plazo. Entonces la pausa se extendería el resto del año y probablemente gran parte del 2027”, explicó James Salazar, subdirector de análisis económico en Kapital Grupo Financiero.

¿Cuánto se deprecia el peso ante el dólar HOY?

Cifras de Bloomberg muestran que la depreciación del peso ante el dólar es de 0.70 por ciento, por lo que el tipo de cambio se ubica en las 17.65 unidades, 14 centavos más con respecto a la jornada anterior.

La sesión del miércoles 23 de septiembre fue la peor para el peso en los últimos 6 meses al perder 22 centavos.

La caída del peso provoca que el dólar se vende de nuevo por encima de las 18 unidades en ventanillas bancarias, mientras que el precio de compra es de 17.09 pesos por billete verde, de acuerdo con datos de Banamex.

En el mercado de dinero, el rendimiento del bono a 10 años para Estados Unidos es de 5.12 por ciento, mientras que el bono a 10 años en México se mantiene en un nivel de 9.37 por ciento.

Otras monedas que ‘acompañan’ al peso como las más depreciadas de la sesión son la rupia de Indonesia con 0.56 por ciento; el peso chileno con 0.52 por ciento; el franco suizo con 0.36 por ciento; el dólar taiwanés con 0.29 por ciento, y el rand sudafricano con 0.28 por ciento.

Con información de Bloomberg