¿Fue huachicol o no? FGR aún investiga origen de los 59 millones de litros asegurados en Guanajuato

El caso de presunto huachicol asegurado en Guanajuato no está cerrado hasta que la FGR revise los permisos. (Cuartoscuro)

No es caso cerrado el aseguramiento de combustible en una planta de Gas Natural del Noroeste, propiedad de Grupo Simsa, aclaró la presidenta Claudia Sheinbaum.

Afirmó que la Fiscalía General de la República (FGR) revisa los permisos de la empresa luego del aseguramiento de 59 millones de litros de combustible presuntamente sin comprobar su origen. Hasta que no concluye este proceso, no se puede descartar que sea huachicol.

“Entiendo que siguen trabajando en los permisos que tiene esta empresa y ya tendría que informarlo en su momento la Fiscalía. Pregunté a la fiscal y me dijo que siguen revisando los permisos (... pero) hasta que la Fiscalía la revisión de todos los permisos (no se puede descartar que sea huachicol)”, respondió a los cuestionamientos en la mañanera del 24 de septiembre.

La mandataria no respondió a las versiones que circularon sobre el despido o renuncia del delegado de la FGR en Guanajuato, Juan Francisco Vera Ayala, supuestamente por las inconsistencias en la investigación contra Grupo Simsa.

¿Cómo ocurrió el aseguramiento de presunto huachicol en Gas Natural del Noroeste?

La FGR aseguró que el aseguramiento de combustible ocurrió luego de la detención de una persona que descargaba diésel sin probar de dónde venía.

La detención desencadenó diligencias en la gasolinera y un local de gas LP, ubicado en Dolores Hidalgo, hasta llegar a la terminal de San José Iturbide, Guanajuato.

El cateo ocurrió el 4 de septiembre, pero no se informó al respecto hasta el 17, previo a la visita de la presidenta Claudia Sheinbaum a ese estado.

La FGR no dijo que el combustible fuera ilegal, sino que no se probó el origen. Mientras que Grupo Simsa negó que se tratara de combustible proveniente de huachicol fiscal y que era almacenado por sus clientes.

“La operación de la terminal de almacenamiento es completamente lícita y verificable”, aseguró Gas Natural del Noroeste en un comunicado tras la publicación de la versión de la FGR.

La declaración de la empresa generó sospechas sobre errores en la investigación, ya que pudo tratarse de un falso decomiso o irregularidades en la investigación.

El 17 de septiembre, Ernestina Godoy, fiscal general de la República, informó que la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (Femdo) atraería el caso del decomiso a Gas Natural del Noroeste.

Otras versiones sugieren que la terminal operó con normalidad desde el 10 de septiembre, sin que el combustible saliera de las instalaciones ni se cerraran las operaciones.