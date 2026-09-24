Muere César Hurtado, joven actor de Televisa: ‘Las grandes personas se van en silencio’

César Hurtado, actor que participó en producciones como Vencer la culpa y Pacto de Sangre, falleció. (Fotos: Capturas de pantalla / Cuartoscuro.com)

Cesar Hurtado, actor de Televisa que salió en producciones como Vencer la culpa, ha fallecido.

La muerte del joven actor fue confirmada este miércoles por Elevate, agencia que lo representaba, a través de un mensaje muy personal, firmado por su amigo Luciano: “Nunca pensé dirigirte estas líneas. Y me da coraje tener que hacerlo. Pero confirmas mi teoría: Las grandes personas se van en silencio. En este mundo destruido, como bien cita Eduardo Galeano: ‘eras fueguito’ que se distinguía desde el cielo”.

No se han informado las causas del fallecimiento del intérprete, Elevate se limito a expresar su sorpresa al respecto: “No hay respuestas, aunque sé que todos las buscamos. Decidiste adelantarte porque Dios te llamó para el mejor proyecto que tenía para ti. Ni callback tuviste que hacer. Así de grande eres”.

Además, la agencia destacó su “buena vibra” y “calidad humana” y le agradeció su constancia, formalidad, talento y bondad, “por dar un poco de esperanza de que las personas buenas aún existen en este mundo”.

“Se te va a extrañar, pero no olvidar. Nunca. Agradezco la vida haberte cruzado en el camino. Mil gracias otra vez por haber confiado en mí, en la agencia. Descansa en paz, amigo”, concluye Luciano.

¿Quién fue el actor César Hurtado?

César Hurtado era una joven promesa de la actuación, quien comenzó en 2022 con una participación en el corto Venganza Póstuma.

Al año siguiente, llegó a Televisa con su participación en un capítulo de Vencer la culpa, telenovela protagonizada por Claudia Martín, Gabriela de la Garza y Gabriel Soto.

Para 2025, César interpretó a Gonzalo en la película Sobriedad me estás matando; también ese año dio vida a Carlos en un episodio de Pacto de Sangre, una serie de ViX protagonizada por Bárbara de Regil y Alejandro Nones.

Su último proyecto fue este año, con un papel secundario en Man on fire (Hombre en llamas), serie de Netflix estelarizada por Yahya Abdul-Mateen II, Billie Boullet y Scoot McNairy.

Además de su faceta actoral, César Hurtado tenía un proyecto de ilustración a tinta en la Ciudad de México, llamado Líneas en el VACÍO, donde ofrecía postales, cuadros, bolsas y más. También hacía trabajos de modelaje y teatro, como el proyecto Exposición de una larva.