Conferencia ‘mañanera’ de Claudia Sheinbaum hoy 24 de septiembre: Síguela aquí en vivo

La presidenta Claudia Sheinbaum encabeza la mañanera del jueves 24 de septiembre desde Palacio Nacional.

En esta conferencia podría brindar más detalles respecto a la detención del alcalde de Juchitán, Oaxaca, señalado de extorsión y presuntamente ligado al ataque de Elvis Guerra, diseñadora muxe encargada de un vestuario de la presidenta Claudia Sheinbaum.

Además de informar sobre el avance del huracán ‘Polo’ por la costa del océano Pacífico.

Sigue el minuto a minuto de la mañanera a través de El Financiero.

¿Qué sucedió en la mañanera de Claudia Sheinbaum el 23 de septiembre?

En la conferencia matutina anterior, la presidenta Claudia Sheinbaum respondió a los comentarios de su homólogo estadounidense, Donald Trump, que aseguró que México es el “epicentro del narcotráfico” durante su discurso en la ONU.

La mandataria aseguró que hay una buena relación con el gobierno de Estados Unidos y criticó que solo se haya tomado una parte de la declaración de Trump.

“(También) dijo que había una buena relación con México y que estamos combatiendo a los cárteles”, recordó.

Aprovechó para criticar a los partidos de oposición que votaron en contra de la reforma que impide a un presidente o gobernador tener doble nacionalidad durante su votación en la Cámara de Diputados.