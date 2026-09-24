Huracán ‘Polo’ avanza en el Pacífico como categoría 5: ¿Cuándo tocará tierra y dónde dejará lluvias HOY?

Las bandas nubosas asociadas al huracán Polo provocan lluvias intensas en el puerto de Acapulco y otras zonas de Guerrero.

El huracán Polo continúa como categoría 5 este jueves 24 de septiembre, por lo que afectará con lluvias intensas a distintos estados y se prevé que toque tierra en los próximos días, según la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

Polo está a 280 kilómetros al oeste-suroeste de Zihuatanejo, Guerrero, y a 260 kilómetros al sur de Manzanillo, Colima.

El ciclón tiene vientos máximos sostenidos de 260 kilómetros por hora, rachas de 315 kilómetros por hora y su desplazamiento será hacia el noroeste a 15 kilómetros por hora.

Por el paso del huracán Polo habrá lluvias en el occidente y sur del país. También se mantiene la zona de prevención por efectos de vientos de tormenta tropical desde Técpan de Galeana, Guerrero, hasta Manzanillo, Colima.

¿En qué estados habrá lluvia por el paso del huracán ‘Polo’?

Conagua prevé que en las próximas 24 horas habrá lluvias intensas por el huracán Polo en las siguientes zonas:

Oeste, sur y costa de Jalisco.

Colima.

Oeste y costa de Michoacán.

Oeste de Guerrero.

“Las precipitaciones generadas por este sistema podrían originar deslaves, incremento en niveles de ríos y arroyos, así como desbordamientos e inundaciones en zonas bajas de los estados mencionados”, advierte Conagua.

Mientras que las lluvias muy fuertes serán en el sur y la costa de Nayarit. Además, habrá rachas de vientos de 90 a 110 kilómetros por hora en las costas de Michoacán, Jalisco y Colima.

Los vientos de 50 a 60 kilómetros por hora serán en las costas de Guerrero y se prevén olas de 2 a 8 metros en las costas de Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero.

Así será la trayectoria del huracán ‘Polo’

El huracán Polo se mantendrá ‘estacionario’ como categoría 5 hasta el mediodía del viernes 25 de septiembre, según la previsión de Conagua.

A partir del sábado 26 de septiembre, Polo se degradará a categoría 4 y después continuará debilitándose hasta alcanzar la categoría 3 hasta la medianoche del lunes 28 de septiembre.

Conagua prevé que todavía se degrade a categoría 1 durante la medianoche del martes 29 de septiembre y será ese mismo día cuando toque tierra en Baja California Sur.

Ante dicha situación, las autoridades de Protección Civil llaman a la población a extremar precauciones en los estados afectados.

Sobre todo por condiciones como lluvias, viento y oleaje (incluyendo la navegación marítima) y atender las recomendaciones emitidas por las autoridades del Sistema Nacional de Protección Civil, en cada entidad.