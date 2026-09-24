Formalizar sin castigar el crecimiento

El Paquete Económico 2027 enfrenta una restricción evidente. El país necesita elevar sus ingresos, reducir gradualmente el déficit y sostener el gasto social en un entorno de bajo crecimiento, alto costo financiero e inversión moderada. Esa ecuación no se resolverá aumentando la presión sobre los mismos contribuyentes.

Requiere ampliar la base mediante una formalidad que genere valor para quien decide cumplir.

La propuesta de ampliar el Régimen Simplificado de Confianza (RESICO) forma parte de una política más amplia construida con el Gobierno de México.

Elevar el límite anual para personas físicas de 3.5 a 5 millones de pesos, aumentar de 35 a 50 millones el correspondiente a personas morales, permitir el reingreso de contribuyentes regularizados y hacer opcional el régimen para las empresas corrige una distorsión: el crecimiento no debe expulsar automáticamente a un negocio de un esquema sencillo.

Pero el RESICO, por sí solo, no reducirá la informalidad. En el segundo trimestre de 2026, 82.5 por ciento de las nuevas ocupaciones respecto del año anterior fueron informales.

Frente al trimestre previo, la proporción llegó a 94 por ciento.

Los datos muestran que el problema rebasa la tasa tributaria. También intervienen el costo de los trámites, la falta de financiamiento, la inseguridad y la baja capacidad administrativa.

Por ello resulta relevante que la Agenda de Negocios Familiares coincida con políticas impulsadas por la presidenta Claudia Sheinbaum. La Ley Nacional para Eliminar Trámites Burocráticos ordena simplificar, homologar y digitalizar procesos en Federación, estados y municipios. La legislación contra la extorsión protege el patrimonio y reduce el costo de denunciar. Los programas de financiamiento y seguridad social pueden convertir el registro fiscal en acceso efectivo a crédito y protección.

John Rawls planteó que las instituciones deben mejorar las condiciones de quienes parten con menores ventajas. En términos empresariales, esto exige proporcionalidad.

Una tienda y una corporación deben cumplir la ley, pero no cuentan con el mismo equipo jurídico, contable o financiero. Aplicar cargas idénticas puede ampliar la desigualdad que se pretende corregir.

El éxito fiscal no debe medirse únicamente por la recaudación de 2027. También debe observar cuántos negocios permanecen formales, aumentan su productividad, contratan y sobreviven.

La formalidad será sostenible cuando simplifique, proteja y abra oportunidades. Recaudar mejor comienza por permitir que más negocios crezcan dentro de la ley.