HMC Capital supera los 27 mil mdd en activos y acelera su expansión global

HMC Capital alcanzó un nuevo hito al superar los 27 mil millones de dólares en activos bajo gestión, asesoría y distribución, consolidando el crecimiento de una plataforma de inversiones alternativas nacida en Latinoamérica, con capacidades para conectar capital regional con oportunidades globales de inversión.

La firma, fundada hace más de 17 años por Ricardo Morales y Felipe Held, actualmente tiene presencia en ocho países: Argentina, Brasil, Colombia, Chile, Estados Unidos, Inglaterra, México y Perú. Su equipo está integrado por más de 100 profesionales especializados en identificar oportunidades globales y desarrollar soluciones de inversión para clientes institucionales, wealth managers y personas de alto patrimonio.

Cortesía cliente.

Del total alcanzado, la compañía administra más de 3 mil millones de dólares en activos bajo gestión, distribuidos entre Private Equity, Real Assets, Crédito, Venture Capital-Growth y fondos Evergreen/Líquidos. Estos recursos están invertidos en más de 75 fondos y vehículos propios.

A ello se suman más de 24 mil millones de dólares en activos asesorados, correspondientes a aliados estratégicos globales y regionales. La base de clientes incluye fondos de pensiones, compañías de seguros, multilaterales, family offices, banca privada e inversionistas particulares. Los clientes institucionales representan más de 55 por ciento del total gestionado.

En México, donde HMC Capital opera desde 2019, la firma ha fortalecido su presencia como parte de su estrategia regional, con foco en acercar soluciones globales de inversión alternativa a distintos perfiles de inversionistas y aliados locales.

Toshihisa Watabe, Mexico Country Head.

“México es un mercado estratégico para HMC Capital por la evolución de su ecosistema financiero y el creciente interés por las inversiones alternativas. Desde nuestra oficina local, buscamos combinar acceso global, capacidades especializadas y soluciones diseñadas a la medida de las necesidades del mercado mexicano”, señaló Toshihisa Watabe, Mexico Country Head.

HMC Capital concentra su estrategia en cuatro plataformas: Private Equity, Real Estate, Crédito y Venture-Growth, con una trayectoria de entre seis y 16 años, dependiendo del segmento.

Cortesía cliente.

De cara a los próximos años, la compañía apunta a ampliar su participación en mercados privados y alternativos, además de explorar nuevos mercados públicos de crecimiento, con especial interés en estructuras Evergreen que permitan ampliar el acceso a estas inversiones con mayor flexibilidad y liquidez.