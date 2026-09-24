Inflación ‘acelera’ a 3.42% en primera quincena de septiembre: ¿Qué alimentos subieron más de precio?

La inflación repuntó en la primera quincena de septiembre.

La inflación en México se ubicó en 3.42 por ciento a tasa anual durante la primera quincena de septiembre de 2026, informó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

De acuerdo con el organismo, el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) alcanzó un nivel de 146.010 puntos, lo que representó un incremento de 0.33 por ciento respecto a la quincena anterior.

Con este resultado, la inflación general anual se situó en 3.42 por ciento. En el mismo periodo de 2025, la inflación quincenal fue de 0.18 por ciento y la anual, de 3.74 por ciento.

El INPC mide la variación promedio en los precios de una canasta de bienes y servicios representativa del consumo de los hogares en México.

¿Qué productos subieron de precio en la primera quincena de septiembre?

Durante los primeros 15 días de septiembre, algunos de los productos que registraron los mayores incrementos y tuvieron una incidencia importante sobre la inflación general fueron el jitomate, la cebolla y el pollo.

A estos productos se sumaron otros bienes y servicios como la educación primaria y el gas doméstico LP, cuyos precios también aumentaron durante el periodo.

En particular, el índice de precios no subyacente —que incluye productos con mayor volatilidad— aumentó 0.88 por ciento a tasa quincenal.

Dentro de este componente, los precios de frutas y verduras crecieron 3.38 por ciento, mientras que los de energéticos y tarifas autorizadas por el gobierno aumentaron 0.24 por ciento.

¿Qué productos bajaron de precio?

En contraste, algunos productos y servicios registraron disminuciones en sus precios durante la primera quincena de septiembre.

Entre los genéricos con mayor incidencia a la baja destacaron los servicios profesionales, la papa y otros tubérculos, el tequila y los productos para el cabello.

¿Qué pasó con la inflación subyacente?

El índice de precios subyacente, que excluye bienes y servicios cuyos precios presentan mayor volatilidad, registró un incremento de 0.17 por ciento a tasa quincenal.

A su interior, los precios de las mercancías aumentaron 0.13 por ciento, mientras que los de los servicios subieron 0.21 por ciento.

Así, aunque algunos productos de la canasta básica registraron aumentos durante los primeros días de septiembre, otros bienes y servicios presentaron reducciones, mientras que la inflación general anual se ubicó en 3.42 por ciento.