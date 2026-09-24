Confirman que Achraf Hakimi, del PSG, irá a juicio por violación: ¿Por qué Mbappé podría ser llamado?

La defensa de Achraf Hakimi presentó un último recurso para evitar el juicio; no obstante, el Tribunal Supremo de Francia lo rechazó. (Foto: EFE/Pexels)

A tres años de haber sido denunciado por el presunto delito de violación, Achraf Hakimi, jugador del París Saint-Germain, irá a juicio. La decisión fue ratificada por la más alta instancia judicial francesa: el Tribunal Supremo.

La resolución llega luego de que los abogados del futbolista presentaron un recurso contra la decisión que tomó el Tribunal de Apelación de Versalles, que durante el Mundial 2026 determinó que Hakimi debía ir a juicio.

En aquella ocasión, el defensa se enteró de la decisión de las autoridades francesas a pocas horas del partido que disputó la Selección de Marruecos contra Escocia en la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Mientras su defensa apelaba ante el Tribunal Supremo de Francia, Hakimi continuó participando en la justa deportiva como capitán de la Selección de Marruecos. Sin embargo, las autoridades rechazaron el recurso.

Con esta decisión, el jugador se sentará en el banquillo de los acusados en un Tribunal de lo Criminal del departamento de Altos del Sena, posiblemente en Nanterre, en un proceso que todavía no tiene fecha.

Achraf Hakimi fue acusado de presunta violación en 2023. (Foto: EFE) (Sebastiao Moreira/EFE)

¿Kylian Mbappé será llamado a declarar en el juicio contra Hakimi?

El atacante del Real Madrid, Kylian Mbappé, podría ser llamado como testigo a este juicio porque su testimonio ya fue presentado por la defensa, luego de que Hakimi fue acusado de presunta violación en febrero de 2023.

Mbappé conversó con Hakimi el día de los hechos, por lo que sus declaraciones fueron presentadas ante las autoridades para demostrar que lo que sucedió entre el futbolista marroquí y la demandante fue supuestamente consensuado.

En aquel momento, Kylian, quien era compañero de Achraf en el PSG, aseguró que Hakimi le había dicho que se habían besado y que le había tocado “sus partes íntimas”, sin haber sentido en ningún momento rechazo de su parte.

Esas palabras motivaron que, en un primer momento, la instructora ordenara el envío a juicio del marroquí, al asegurar que apuntalaba el relato, pues coincidía con el de la joven que realizó la denuncia.

Ante ello, la defensa del marroquí presentó un recurso y aportó nuevos elementos, como una carta de Mbappé en la que matizaba su testimonio inicial, asegurando que lo que le había dicho Hakimi es que le había tocado “partes íntimas” y no “sus partes íntimas”, lo que eliminaba el trasfondo sexual.

A pesar de ello, el Tribunal de Apelación sostuvo que Hakimi debía acudir a juicio por el caso. Desde entonces, la defensa del jugador presentó apelaciones para evitar que el futbolista se sentara en el banquillo de los acusados.

¿Qué ha dicho Achraf Hakimi del juicio por presunta violación?

Luego de que el Tribunal de Apelación aseguró durante el Mundial 2026 que Hakimi debía presentarse a juicio, el marroquí realizó una publicación en sus redes sociales, en donde aseguró que durante años él había optado por guardar silencio, ya que consideró que se haría justicia.

“Pensé que mantener la dignidad, ser paciente y confiar en la justicia permitiría que se tomaran las decisiones correctas”, escribió. No obstante, ir a juicio le ofrecerá la posibilidad de hablar y contar su versión de la historia.

Por este motivo, afirmó que deseaba acudir ante los juzgados: “Espero este juicio desde el primer día. Y ahora lo espero con impaciencia. Por fin podré hablar”, dijo en su momento. Por ahora, el jugador no ha comentado nada sobre la nueva decisión de las autoridades.

¿Por qué Achraf Hakimi fue acusado de presunta violación?

Hakimi y la denunciante se conocieron por medio de las redes sociales y, tras meses de mensajes, concretaron una cita en su domicilio en febrero de 2023.

Según la denuncia, el futbolista presuntamente la besó en los labios pese a su rechazo, le levantó la ropa y le besó los senos e incluso le introdujo los dedos en la vagina, sin su consentimiento. La chica, entonces de 24 años, afirma que consiguió deshacerse de su agresor de una patada y envió un mensaje a una amiga, que acudió a buscarla.

Hakimi ha negado desde el principio cualquier acto de penetración, admitiendo únicamente abrazos mutuos e intercambios de besos consentidos.

Con información de EFE.