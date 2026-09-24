Viernes de bochorno en la península de Yucatán: Habrá calor y cielos variados con hasta 37.3º

Mérida, Yucatán, registrará una mínima de 20.0°C y una máxima de 37.3°C

La península de Yucatán se alista para un viernes 25 de septiembre con calor. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronostica temperaturas elevadas, especialmente en el interior de Yucatán. Las zonas costeras de Quintana Roo tendrán un ambiente más moderado.

¿Qué temperaturas se esperan este viernes?

Mérida, Yucatán, registrará una mínima de 20.0°C y una máxima de 37.3°C. Cancún y Chetumal, en Quintana Roo, esperan mínimas de 24.3°C y máximas de 31.0°C, un ambiente costero más templado.

Tulum y Playa del Carmen, en Quintana Roo, tendrán mínimas de 22.7°C. Las máximas serán de 32.7°C para Tulum y 33.0°C para Playa del Carmen, mostrando diferencias notables con el interior.

¿Habrá lluvias o viento en la Península?

Mérida tendrá un día poco nuboso, con viento de 8 km/h. Cancún y Chetumal estarán medio nublados con vientos de 10 km/h. Tulum espera cielo nublado con viento de 8 km/h y Playa del Carmen medio nublado con 7 km/h.

Aunque el huracán Polo, categoría 4, se localiza al sur de Michoacán y Guerrero, no afectará directamente la península de Yucatán. Las condiciones serán de cielos con poca a media nubosidad y baja probabilidad de lluvias significativas.

¿Cómo estará el clima el fin de semana?

El pronóstico para los próximos tres días es el siguiente:

viernes 25 de septiembre : Máxima de 36°C, Mínima de 20°C, Poco nuboso, viento de 7 km/h.

: Máxima de 36°C, Mínima de 20°C, Poco nuboso, viento de 7 km/h. sábado 26 de septiembre : Máxima de 38°C, Mínima de 20°C, Poco nuboso, viento de 8 km/h.

: Máxima de 38°C, Mínima de 20°C, Poco nuboso, viento de 8 km/h. domingo 27 de septiembre: Máxima de 38°C, Mínima de 20°C, Medio nublado, viento de 8 km/h.

El fin de semana mantendrá las altas temperaturas, con máximas que subirán hasta 38°C el sábado y domingo. La nubosidad será variable, predominando los cielos poco nubosos, sin esperarse lluvias fuertes para la región.

¿Cómo protegerse del calor extremo?

Ante el calor, es crucial hidratarse bien, bebiendo muchos líquidos. Evitar el sol directo entre las 11:00 y las 16:00 horas es fundamental para prevenir golpes de calor o deshidratación, cuidando así la salud.

Usar ropa ligera de colores claros y aplicar protector solar son recomendaciones clave al salir. Se sugiere buscar la sombra y usar sombreros. Estas precauciones ayudarán a disfrutar de actividades al aire libre con seguridad.

¿Hay alertas climáticas para la zona?

El SMN y Protección Civil de Yucatán y Quintana Roo monitorean el clima. No hay alertas por fenómenos extremos específicos para la península, más allá de las altas temperaturas típicas de la región en esta época.

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