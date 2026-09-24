Zelenski dice que logró un acuerdo para obtener más misiles Patriot: ‘Buscamos soluciones contra drones’

Zelenski acusó que Rusia ha lanzado en lo que va de semana al menos tres oleadas de ataques contra Ucrania.

Ucrania ha logrado un acuerdo “muy importante” para obtener misiles interceptores de los sistemas antiaéreos Patriot, un recurso militar clave en la defensa del territorio ucraniano frente a los bombardeos rusos, informó este jueves Volodímir Zelenski.

“Hoy llegamos a un acuerdo, no diré con quién, para el envío de misiles para los sistemas Patriot”, dijo Zelenki, según unas declaraciones del jefe de Estado de Ucrania recogidas por el medio de comunicación ucraniano en línea European Pravda.

Zelenski hizo estas afirmaciones, también reproducidas por medios como los diarios en línea The Kyiv Independent o Ukrainska Pravda, en el marco de una visita a la comunidad de su país en Estados Unidos, donde se encuentra actualmente el presidente ucraniano.

Anteriormente, Zelenski insistió en una reunión con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, en que el Ejército ucraniano necesita de urgencia esos misiles interceptores.

‘Aprendimos a interceptar misiles de crucero y drones’

“Hemos aprendido a interceptar misiles de crucero y drones. Estamos buscando soluciones para contrarrestar los ‘shaheds’ (drones kamikaze) de motor a reacción, y tenemos ya buenos resultados. Pero contra los misiles balísticos, por ahora, la única solución efectiva son los interceptores Patriot, de los que precisamos casi cada día”, dijo Zelenski en X.

El presidente ucraniano recordó asimismo que Rusia ha lanzado en lo que va de semana “tres oleadas de ataques balísticos” contra Ucrania.

Zelenski también informó en esta jornada de que un nuevo ataque ruso con misiles balísticos mató a dos personas en Kiev durante la noche del miércoles a este jueves.

En ese ataque, los misiles rusos estaban dirigidos contra infraestructuras logísticas y energéticas, aunque también causaron daños en una maternidad y en edificios residenciales.

“Es imposible hacer frente a este terror contra la vida por nosotros mismos”, ha dicho también Zelenski, que ha agradecido a Rutte su “disposición a buscar soluciones” a las carencias ucranianas en defensa aérea.