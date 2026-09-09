¿Ataque contra Zelenski? Dron ruso casi alcanza su avión cuando viajaba a Noruega

El avión en el que viajaba el presidente ucraniano Volodimir Zelenski casi fue alcanzado por un dron.

El avión del presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, estuvo a punto de ser alcanzado por un dron cuando salía de Moldavia hacia Oslo el martes para reunirse con el Gobierno noruego y ejecutivos de empresas de defensa de países aliados, y para participar hoy en el funeral del rey Harald V de Noruega.

“Su avión estuvo a punto de ser alcanzado por un dron cuando despegaba de Moldavia. Esa es la realidad a la que se enfrenta”, declaró a la televisión pública noruega, NRK, el primer ministro noruego, Jonas Gahr Støre.

El ministro de Finanzas, Jens Stoltenberg, relató que Zelenski contó anoche a los presentes en las reuniones que mantuvo en Oslo el incidente, aunque el ex secretario general de la OTAN no se atrevió a entrar en detalles.

“Su salida se retrasó y hubo algunas amenazas contra el avión”, dijo a NRK.

“Hubo algunos problemas para salir, pero nunca es fácil salir de Ucrania. Lo más importante fue que se tomó el tiempo y asumió el esfuerzo necesario para venir al funeral” del rey Harald, añadió.

Según el parte bélico diario del Ministerio ruso de Defensa, los militares rusos atacaron la pasada noche “instalaciones logísticas en el puesto de control de Starokazache”, junto a la frontera con Moldavia, supuestamente utilizado para la importación de armamento a Ucrania.

El presidente ucraniano caminó este miércoles justo detrás de Jonas Gahr Støre durante el cortejo fúnebre que llevó el ataúd del rey Harald desde el Palacio Real a la Catedral de Oslo, algo que, por motivos de seguridad, es poco frecuente.

Según la agencia NTB, Zelenski, que acudió con su esposa Olena Zelenska al funeral, cuando salió de la catedral con ella recibió grandes aplausos de los noruegos que estaban apostados fuera de la iglesia.