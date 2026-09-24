Vuelve el Festival de Velas donde murió Carlos Manzo: Grecia Quiroz prepara homenaje

A casi un año del asesinato de Carlos Manzo, el Festival de Velas volverá a Uruapan. (Fotoarte: El Financiero | Crédito: Cuartoscuro)

El nombre de Carlos Manzo se sumará a los pasillos de la Plaza Morelos de Uruapan en el Festival de Velas, una tradición que nació para recordar a los seres queridos muertos en Michoacán.

Hace un año, Manzo convocó a la población a participar en esta actividad cultural pese a la inseguridad. Todos los filtros de seguridad fallaron y el 1 de noviembre de 2025 fue ejecutado por un joven de 17 años, quien, de acuerdo con las investigaciones, fue reclutado por el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Grecia Quiroz, alcaldesa interina de Uruapan, Michoacán, y viuda de Carlos Manzo, confirmó que el festival se realizará en 2026 no solo como parte de la tradición de honrar a los ancestros, sino también como homenaje a su esposo.

“Haremos el festival de velas; ya nos hemos sentado en algunas mesas de trabajo donde estamos definiendo bien lo que se va a realizar el 1 de noviembre (...) para poder también realizar un homenaje para Carlos (Manzo) precisamente ese día”, confirmó Grecia Quiroz.

¿Cómo es el Festival de Velas, donde murió Carlos Manzo?

El Festival de Velas es una de las actividades del Día de Muertos que se realizan en Uruapan y que se consolidó como una de sus principales tradiciones.

Nació en 2012 como una extensión de los festejos de Día de Muertos en Michoacán, que tiene sitios emblemáticos como Janitzio y Pátzcuaro, por mencionar algunos ejemplos.

La tradición consiste en iluminar de forma simultánea los pasillos de la Plaza Morelos con velas, que rodean los altares que colocan los lugareños para rendir homenaje a sus ancestros.

El día en que murió Carlos Manzo, las velas colocadas iluminaron el centro de Uruapan y hasta cinco kilómetros a la redonda; llegaron hasta el Parque Nacional Barranca de Cupatitzio y el Parque Lineal Las Camelinas.

Además, este festival incluye talleres, presentaciones musicales, obras de teatro y un Festival de Cempasúchil. Estas actividades fueron suspendidas después del atentado donde perdió la vida Carlos Manzo.

El año pasado, Carlos Manzo presentó el 8 de octubre el calendario de actividades del Festival de Velas. Para 2026, Grecia Quiroz aseguró que la convocatoria se presentará en los próximos días, pero también señaló que se mantendrá abierta para todas las personas.

La alcaldesa de Uruapan dijo que espera que el evento se desarrolle correctamente con la colaboración de los gobiernos estatal y federal para garantizar la seguridad de los visitantes.

“Vamos encaminados a que en los eventos que hay en Uruapan, en otros municipios, haya esa colaboración (con el gobierno estatal y federal) yo creo que todo tendrá que salir de la mejor manera, como han salido los eventos que hemos tenido”, comentó.