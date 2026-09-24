Invertirán 3 mil 801 MDP en 5 hospitales de Veracruz

La gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle, y el director general del IMSS-Bienestar, Alejandro Svarch Pérez, realizaron una gira por el norte del estado.

El Gobierno de Veracruz y el IMSS-Bienestar coordinarán un programa de infraestructura hospitalaria por 3 mil 801.85 millones de pesos para atender cinco unidades médicas del estado, que contempla la sustitución de los hospitales generales de Pánuco, Tuxpan y Misantla, del Hospital de la Comunidad de Tlapacoyan, así como el fortalecimiento del Hospital de Alta Especialidad de Veracruz.

Durante una gira de trabajo por la zona norte, la gobernadora Rocío Nahle García y el director general del IMSS-Bienestar, Alejandro Svarch Pérez, supervisaron las condiciones de infraestructura, equipamiento y abasto de medicamentos e insumos en los hospitales de Pánuco, Ozuluama y Naranjos-Amatlán.

Previamente, y en atención a solicitudes ciudadanas, la gobernadora Rocío Nahle García realizó por separado recorridos de supervisión en otros hospitales del estado, entre ellos los de Perote, Altotonga, Tlapacoyan, Martínez de la Torre, Córdoba, Río Blanco, Orizaba, Alvarado y Zongolica, para conocer sus condiciones y necesidades de atención.

En el Hospital General de Pánuco, con más de un siglo de servicio, se proyecta la construcción de una nueva unidad médica en un terreno ubicado aproximadamente a dos kilómetros del hospital actual.

La unidad registra actualmente 88 por ciento de abasto de medicamentos, incluidos tratamientos de nueva generación que anteriormente no formaban parte de la oferta habitual de los servicios públicos de salud.

En el Hospital de la Comunidad de Naranjos-Amatlán se reportó 100 por ciento de abasto de medicamentos y 85 por ciento en material de curación. La supervisión permitió identificar excedentes de insumos que no corresponden a la capacidad resolutiva de la unidad, por lo que serán retirados y reincorporados para su redistribución.

“Estamos viendo que haya medicina donde se necesita. Si hay excedentes en un hospital, los vamos a mover a donde hagan falta”, destacó la Gobernadora.

En Ozuluama, se verificó disponibilidad de medicamentos e insumos en farmacia y almacén general.

El director general del IMSS-Bienestar informó que en Veracruz avanza la digitalización del control de inventarios mediante el Sistema de Administración y Control de Inventarios de Abasto (SACIA), que permite consultar las existencias de otras unidades y gestionar su redistribución.

“Estamos implementando la digitalización del control de inventarios para poder asegurar en tiempo real el inventario en cada una de las unidades”, explicó el funcionario federal.

Como parte de las mejoras al Hospital de la Comunidad de Ozuluama, el Gobierno del Estado construirá un nuevo almacén y una sala de espera climatizada, además de habilitar una cocina industrial para sustituir el servicio subrogado de alimentación.

Explicó que el proceso de selección de medicamentos del IMSS-Bienestar ha permitido incorporar tratamientos que anteriormente no estaban disponibles de manera habitual en los servicios públicos, entre ellos insulinas de alta tecnología, algunas con un costo de cuatro mil a seis mil pesos, así como otros medicamentos especializados.

En este sentido, la gobernadora señaló que la transición hacia un sistema público de salud universal implica garantizar el abasto y una distribución eficiente de medicamentos e insumos.

“Nunca antes se había tenido tanta medicina en el país porque antes nada más se cubría una gama, hoy se está cubriendo todo”, afirmó.

La estrategia contempla mantener la supervisión de las unidades médicas para identificar necesidades de infraestructura, equipamiento, medicamentos e insumos y atenderlas de manera coordinada.