Hakimi, jugador de Marruecos en el Mundial 2026, será juzgado por presunta violación: Esto se sabe

Es posible que Kylian Mbappé sea llamado a declarar en este proceso, debido a que su testimonio fue utilizado por la defensa de Hakimi. (Foto: EFE/Unsplash)

En pleno Mundial 2026 —justa deportiva que actualmente disputa la fase de grupos— las autoridades de Francia informaron que Achraf Hakimi, actual jugador de la Selección de Marruecos, será juzgado por presunta violación.

Las acusaciones contra el también futbolista del París Saint-Germain datan de 2023; sin embargo, el deportista había interpuesto un recurso ante el Tribunal de Apelación para evitar el juicio, el cual fue rechazado.

El futbolista conoció esta noticia durante la concentración de Marruecos en el Mundial 2026 en Estados Unidos, a pocas horas del partido que su selección disputará frente a Escocia.

¿Qué dijo Hakimi sobre el juicio por presunta violación?

Luego de que se dio a conocer esta noticia, el jugador compartió una publicación en su cuenta de X, donde aseguró que ha esperado el juicio desde que recibió las acusaciones en su contra, debido a que de esta forma podrá contar su versión.

“Por fin podré hablar. He elegido callar durante años. Pensaba que mantenerme digno, tener paciencia y confiar en la justicia permitiría que se tomaran las buenas decisiones”, escribió.

Su abogada, Fanny Colin, aseguró a la prensa a las puertas del Tribunal de Apelación de Versalles, a las afueras de París, que la defensa “tiene la sensación desagradable de que, como es una persona conocida, no está siendo tratado como cualquier otro justiciable”.

“Con impaciencia espera su juicio para poder explicar esta acusación falsa que pesa sobre él. Tiene mucho que contar”, indicó la letrada.

Los abogados de Hakimi aún pueden recurrir esta decisión ante el Tribunal Supremo, que tendría que pronunciarse en el plazo de tres meses, aunque Colin no precisó si lo hará.

De no hacerlo, el jugador marroquí se sentará en el banquillo de los acusados en un Tribunal de lo Criminal del departamento de Altos del Sena, posiblemente en Nanterre, en un proceso que todavía no tiene fecha.

¿Por qué acusaron a Hakimi de presunta violación? La cronología del caso

El jugador fue acusado de violación en febrero de 2023 por una joven que acudió a su domicilio en la localidad de Boulogne-Billancourt, a las afueras de París, tras más de un mes de intercambio de mensajes a través de las redes sociales.

Según su denuncia, el futbolista la besó en los labios pese a su rechazo, le levantó la ropa y le besó los senos e incluso le introdujo los dedos en la vagina, a pesar de su resistencia.

La joven, entonces de 24 años, señaló que consiguió deshacerse de su agresor con una patada y envió un mensaje a una amiga, quien acudió a buscarla.

Hakimi ha negado desde el principio cualquier acto de penetración y únicamente ha admitido abrazos mutuos e intercambios de besos consentidos.

Para apuntalar su versión, la defensa presentó el testimonio de Mbappé, con quien el marroquí había hablado la noche de los hechos y quien fue interrogado por los investigadores el 14 de abril de 2023.

Achraf Hakimi fue acusado de presunta violación en 2023. (Foto: EFE) (Sebastiao Moreira/EFE)

El delantero aseguró entonces que Hakimi le había dicho que se habían besado y que ella le había tocado “sus partes íntimas”, sin haber sentido en ningún momento rechazo de su parte.

Esas palabras motivaron que, en un primer momento, la instructora ordenara el envío a juicio del marroquí, al considerar que apuntalaban el relato de la denunciante.

Su defensa presentó un recurso y aportó nuevos elementos, como una carta de Mbappé en la que matizaba su testimonio inicial. En ella aseguró que lo que le había dicho Hakimi es que le había tocado “partes íntimas” y no “sus partes íntimas”, lo que eliminaba el trasfondo sexual.

¿Qué dijo la abogada de la víctima sobre el caso?

La abogada de la denunciante, Rachel-Flore Pardo, afirmó que su clienta recibió la noticia con alivio tras un proceso judicial en el que acusó a la defensa del futbolista de calumniarla.

“Ella se prepara desde hace tiempo para este juicio. Hubiera preferido no tener que pasar por ello, pero Hakimi abusó de ella, la violó y luchará hasta el final para obtener justicia y que eso no le suceda a otras mujeres”, indicó a la cadena BFMTV.

Rechazó las alegaciones de que su clienta estuviera loca o pretendiera sustraer dinero al jugador y también consideró que “seis magistrados no han tratado de forma diferente a Hakimi por ser célebre”.

Con información de EFE.